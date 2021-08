La Borsa americana da settimane sta aggiornando i record di prezzo quasi quotidianamente, mentre la nostra fatica. Puntare sulla Borsa USA in attesa che anche la nostra riprenda a correre, può essere una soluzione vincente ed economicamente appagante. Per un investitore privato investire sugli indici americani è molto più semplice di quello che si pensi. In questo articolo racconteremo come tutti possono partecipare alla festa di Wall Street e guadagnare dall’esplosione rialzista.

La Borsa americana sembra non fermarsi più. Anche venerdì i tre principali indici hanno messo a segno nuovi record. Grazie alle accomodanti parole del Presidente della FED sulla futura strategia della politica monetaria americana, potrebbero continuare a correre. Chi non ha ancora investito sul mercato americano può pensare di farlo adesso. Prima o poi la Borsa USA si fermerà, ma non sembra essere arrivato il momento. Ecco svelato quando Wall Street farà inversione di marcia e i prezzi crolleranno. Nel frattempo, concentriamoci su due strumenti che possono fare guadagnare ancora molto all’investitore. Attenzione, sono due investimenti che tutti possono fare anche a partire da un capitale minimo di poche centinaia di euro.

Come tutti possono partecipare alla festa di Wall Street e guadagnare dall’esplosione rialzista

Per puntare sull’andamento della Borsa americana si possono acquistare 2 ETF. Gli Exchange Traded Fund sono simili ai fondi d’investimento. A differenza di questi, gli ETF sono quotati in Borsa e si possono comprare e vendere come delle comuni azioni. Il Vanguard S&P 500 (Isin: IE00B3XXRP09) è ideale per investire nei maggiori titoli del paniere USA S&P 500, come Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google. Al momento dell’analisi l’ETF vale 72,5 euro ed è al massimo storico. Nell’ultimo mese ha guadagnato il 2% e il 20% negli ultimi sei mesi. Il superamento dei 73 euro porterà i prezzi prima a 75 e poi a 80 euro. Una discesa sotto 70 euro farà calare l’ETF a 66 euro.

L’ETF SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap è adatto per chi volesse puntare sui titoli di aziende americane a media e piccola capitalizzazione. A differenza del precedente, questo è quotato solamente sulla Borsa americana, ma comprarlo non è un problema. Oggi quasi tutte le banche e i broker offrono il servizio di acquisto titoli quotati sui listini europei e su quelli USA. L’ETF SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap al momento dell’analisi quota a 44 dollari. In un anno i prezzi hanno guadagnato oltre il 60%. Da qualche settimana i prezzi si stanno muovendo tra 40 e 45 dollari. L’uscita da questa fascia imprimerà un’accelerazione. Se l’ETF supererà i 46 dollari potrà spingersi velocemente a 50 dollari. Mentre se i prezzi scenderanno sotto 40 dollari, caleranno velocemente almeno a 35 dollari.

Approfondimento

