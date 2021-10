Gli acidi grassi omega 3 sono una risorsa indispensabile per il benessere del nostro organismo. Sono importantissimi soprattutto per il corretto funzionamento delle cellule e, in particolare, del sistema nervoso. Come tutti sappiamo, la fonte più famosa di omega 3 è il pesce. Tra i pesci che contengono più omega3 ci sono: lo sgombro, il salmone, il tonno, ma anche le umili acciughe.

Purtroppo, però, il pesce non è sempre salutare. Soprattutto a causa dell’inquinamento delle acque, a volte potemmo non essere sicuri al 100% che il pesce che stiamo consumando sia privo di sostanze tossiche.

Anche per questo, molti preferiscono ridurre il consumo di pesce e rivolgersi, invece, ad alimenti vegetali.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma come assumere le giuste quantità di omega 3 con alimenti vegetali? In realtà esistono dei vegetali ricchissimi di omega 3, in particolare uno. Vediamo quale.

Tutti pensano al pesce, ma questi umili alimenti vegetali sono una miniera di omega 3

Ma di quale alimento vegetale stiamo parlando? Si tratta delle umili noci. Proprio così: le noci sono ricchissime di omega 3. Il consumo di noci, quindi, può aiutarci a soddisfare il nostro fabbisogno quotidiano di omega3.

Questo è un altro motivo per cui dovremmo aggiungere le noci alla nostra dieta. A differenza del pesce, infatti, le noci sono del tutto prive di colesterolo. Sarebbero quindi indicate per chi deve tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue.

Altri alimenti vegetali

Le noci non sono le sole che ci aiutano a raggiungere il fabbisogno quotidiano di omega3. Anche altri alimenti vegetali contengono questi acidi grassi essenziali.

In particolare, i semi di lino sono ricchi di omega3. Possiamo facilmente introdurli nella dieta come condimenti di insalate o minestre. Si ricorda, però, di sminuzzarli prima di consumarli, altrimenti rischiano di attraversare interi il nostro sistema digerente.

Per quanto riguarda i legumi, la soia è un’altra fonte di omega3. Anche i derivati della soia, come il latte di soia e il versatile tofu, contengono omega3.

Anche alcune alghe sono ricche di omega3. Ad esempio, le alghe del genere Porphyria, che si usano per produrre i fogli di alga nori, la famosa alga del sushi.

Quindi, come abbiamo visto, tutti pensano al pesce, ma questi umili alimenti vegetali sono una miniera di omega 3. Si ricorda, però, che l’alimentazione è una questione seria, prima di pensare a un eventuale sostituzione di un determinato cibo con un altro, è sempre bene rivolgersi a figure mediche competenti.

Approfondimento

Costano pochissimo al supermercato ma sono una miniera di omega3 e aiutano ad abbassare il colesterolo.