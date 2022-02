La moda è una delle forme d’arte che evolvono più in fretta. Ogni anno notiamo interessanti novità che stupiscono e innovano lo stile delle passerelle e della strada. Anche se spesso si pensa che sia stato inventato già tutto quanto, in realtà non è raro che appaiano stili e tendenze del tutto nuove e originali.

È l’esempio della moda di cui parliamo oggi, che ha rivoluzionato l’idea di abbigliamento con una idea semplicissima. Infatti, sono tutti pazzi per questi abiti di tendenza che scolpiscono il fisico in maniera sensuale.

Un’idea semplicissima e scenica

Grazie alle stoffe acriliche gli stilisti possono giocare con i colori e le fantasie come mai prima. Basta vedere le sfilate per rendersi conto che grazie alla tecnologia ora si può spingere al limite l’immaginazione dei disegnatori. Per esempio, è possibile creare delle illusioni ottiche su stoffa, che indossate creano un effetto strabiliante.

È il caso di una tendenza lanciata da uno stilista spagnolo, che usa il tessuto acrilico come base per dei disegni optical e psichedelici coloratissimi. Questi abiti creano alcune illusioni ottiche che ci fanno sembrare molto naturale l’effetto.

In particolare, viene creato un effetto super sensuale grazie ad un particolare disegno che ha preso piede tra alcune cantanti e artiste. La cantante argentina Nathy Peluso ha reso celeberrimo questo stile che ora è arrivato anche nella moda pret a porter.

Tutti pazzi per questi abiti di tendenza che scolpiscono il fisico senza palestra

Su questi vestiti si rappresentano le sagome dei muscoli, dell’ombelico e delle tipiche forme del corpo femminile. Quando viene indossata la tuta o la maglia sembra proprio che l’abito sia trasparente e lasci intravedere le forme del corpo. In realtà, è un’illusione, quello che si vede è il disegno stampato sulla stoffa. Inutile dire che l’effetto è super sensuale e inaspettato, che lascia senza parole tutti per il suo realismo.

L’effetto più interessante è quello della sagoma dei muscoli, che ci permette di apparire più snelli e scolpiti anche se in realtà non abbiamo un fisico definito. Se questa tendenza esploderà e si vedrà sempre di più per le nostre strade non lo possiamo sapere: quel che è certo è che le star sembrano apprezzarla sempre più.

