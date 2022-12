Tutti ne parlano e la vogliono: ecco l’idea per colorare le unghie, amata dai VIP e non solo

Pochi conoscono le 2 tendenze più belle da provare per decorare le proprie unghie, grazie a smalti colorati, linee sinuose o tonalità neutre, adatte ad ogni tipo d’abbigliamento.

Le unghie sembrano un dettaglio, ma non lo sono affatto. Non ha molto senso curare l’abbigliamento, l’acconciatura e il trucco se poi avremo mani rovinate e unghie tagliate male o smangiucchiate.

Una bella mano, con la pelle liscia e idratata, non potrà perdere punti a causa della manicure sbagliata. Ecco perché abbiamo deciso di prospettare quali sono le richieste più diffuse per i periodi di festa.

Ovviamente la scelta migliore per noi dipenderà inevitabilmente da come decideremo di vestirci. Se, tendenzialmente, i nostri abiti sono per la maggior parte scuri o di colori neutri, potremo rimanere su tinte neutre.

Se, invece, amassimo osare con la nostra immagine, non dovremmo avere dubbi, e provare questa nuova moda. Scopriamo insieme, più nello specifico, di cosa si tratta.

Tutti ne parlano e la vogliono: ecco la tendenza per decorare le unghie, perfetta anche per le feste

Dobbiamo dedicare un’attenzione particolare alle nostre mani, se vogliamo avere delle unghie belle e curate. Per farlo, dovremo sapere quale sarà il giorno migliore per tagliarsi le unghie, e non solo.

Se vorremo avere unghie e mani invidiate da tutti, ecco tra quali tendenze dell’ultimo periodo dovremo scegliere.

Innanzitutto, tra le più belle, c’è la velvet nails. Si tratta di una tecnica che potremo riprodurre facilmente anche a casa, permettendoci, così, di risparmiare tempo e denaro. Per crearla, avremo bisogno di uno smalto magnetico, che darà un effetto super luminoso alle nostre unghie. All’interno di questo prodotto, infatti, sono presenti piccolissime particelle magnetiche che aumentano le sfumature luminose dello smalto.

Queste, in sostanza, al passaggio di un magnete si sposterebbero, creando linee particolari, così come le desidereremo. Alla fine, otterremo delle unghie caratterizzate da un effetto molto simile al velluto, cangiante e davvero brillante.

Per chi desidera unghie più dinamiche e sbarazzine

Oltre alle velvet nails, ci sono altre tendenze che meritano di essere assolutamente citate. Oltre allo smalto adesivo, esiste anche un altro modo per decorare le nostre unghie e farle diventare bellissime. Stiamo parlando delle swirl nails, una moda già in voga alcuni mesi fa, e tornata prepotentemente sulla scena principale.

In questo caso, sulle nostre unghie compariranno delle linee curve, tondeggianti, che sembreranno quasi replicare il movimento dell’acqua. Ogni curva potrà avere un colore diverso, perché non esistono regole ferree da seguire. Tutti ne parlano e la vogliono perché permette di ottenere sfumature di colore molto belle, e adattabili ad ogni tipo di abbigliamento. Ecco perché sono già moltissime le celebrità che hanno provato questo look, adatto anche per i periodi di festa.

Alla fine le nostre mani potranno avere unghie colorate tutte in modo diverso, per un effetto più d’impatto. Altrimenti si potrà virare anche sulla neutralità, scegliendo linee di colore tutte uguali, lisce e molto semplici. Insomma, potremo sbizzarrire la nostra fantasia grazie a queste 2 tecniche fantastiche, che ci permetteranno di liberare la nostra creatività.