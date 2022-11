Come riconoscere i giorni migliori e peggiori per tagliare capelli e unghie o per depilarsi

Non tutti i giorni sono adatti a tagliare i capelli. In effetti la luna ha un’influenza magnetica sulla Terra, ed è meglio seguirne il magnetismo. Sono le fasi lunari a indicarci quale siano i giorni migliori per tagliare i capelli, le unghie ma anche per depilarsi.

La luna influenza la Terra

Lo dicono anche gli scienziati mostrandoci il flusso delle maree. L’acqua del mare si alza in coincidenza con le fasi di luna nuova e luna piena. Anche anticamente in agricoltura si seguivano le fasi di luna per seminare, piantare e raccogliere. Ancora oggi l’agricoltura biodinamica segue i ritmi della luna. Seguire la luna anche per quanto riguarda la cura e il taglio dei capelli, può avere i suoi motivi.

Non tutti i giorni sono uguali per tagliare i capelli: vantaggi e svantaggi

In effetti il magnetismo lunare influenza non solo le piante ma tutto ciò che riguarda la crescita. Anche quella dei capelli e dei peli del corpo, comprese le unghie. Vediamo come riconoscere i giorni migliori e peggiori per tagliare capelli. Durante questi giorni i capelli saranno più forti, mentre negli altri diventano più deboli. Perciò tagliare i capelli senza tener conto di questi aspetti potrebbe produrre un effetto ancora più indebolente. Ciò vale anche per le unghie e la depilazione.

Inoltre in genere si tagliano i capelli per due motivi. Il primo è di cambiare semplicemente acconciatura. Si hanno i capelli un po’ lunghi e si cerca un bob o comunque un taglio corto. Vi è poi un taglio che riguarda la cura ordinaria. Ad esempio tagliare le doppie punte o le punte sfibrate. È noto che le punte sono la parte più vecchia e debole del capello. Tagliarle perciò serve a dare più forza alla parte giovane, quella che spunta dal cuoio capelluto.

Sia l’acconciatura sia il taglio sulle punte sembrano più efficaci in certi giorni. I vantaggi sono di avere una crescita dei capelli molto più rapida del normale. Inoltre migliorare la qualità poiché il magnetismo lunare aiuta le sostanze nutritive a salire nel capello. Si otterrà un capello più forte e più spesso.

Come riconoscere i giorni migliori e peggiori per tagliare capelli o per depilarsi

I giorni più adatti per tagliare i capelli, le unghie o i peli del corpo, come il pelo del cane, sono quelli che appartengono alla luna crescente. Quando in cielo non vi è luna, perché oscura, siamo nel novilunio, ovvero l’inizio della luna nuova. Poi la parte visibile della luna man mano cresce, fino ad arrivare ad un quarto di luna. Da questo momento e fino alla luna piena ci troviamo nel periodo migliore per tagliare capelli, unghie e depilarsi. Si tratta dei giorni compresi in questo intervallo, evitando però proprio quelli a ridosso della luna piena. In questi giorni i capelli avranno più vigore e cresceranno anche più forti.