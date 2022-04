Perché spendere soldi, quando poi alla fine le cose che usiamo possiamo coltivarcele da soli. E il gusto di mangiare qualcosa coltivato da noi non ha veramente paragone. È un po’ come quando facciamo il pesto con il nostro basilico, o semplicemente facciamo una pasta al sugo e sopra ci mettiamo una foglia di basilico del nostro orto e subito ci sentiamo degli chef fieri del nostro piatto.

E ovviamente se abbiamo ospiti sottolineiamo con fierezza come quell’ingrediente provenga dal nostro orto sul balcone e non dal supermercato. Ed è giusto così, è giusto essere fieri del proprio orto e delle proprie piantine.

Proprio per questo, allora, evitiamo di comprare determinati ingredienti quando li possiamo coltivare a casa in serenità. Se abbiamo un balcone ovviamente dobbiamo fare una selezione delle piante, se abbiamo un terrazzo possiamo già osare di più, se poi abbiamo un giardino con l’orto, allora possiamo divertirci.

Però c’è questa gustosissima spezia rossa, che possiamo tranquillamente coltivare sul nostro balcone di casa. Un spezia che insaporisce tantissimo i nostri cibi, e che al supermercato costa un pochino.

Tutti lo usano in cucina ma pochi sanno che si può coltivare in balcone e fa anche dei bei fiori

Stiamo parlando dello zafferano. Una pianta da cui deriva una spezia molto usata in cucina. Pianta che inoltre se mettiamo o facciamo crescere in balcone ci regalerà anche dei bellissimi fiori. E questo significa balcone fiorito e spezie in casa.

Partiamo con il dire che non bisogna piantare lo zafferano con i semi. Trovarlo non è facile, dobbiamo andare in vivai specializzati e dobbiamo comprare i bulbi. Questo è il momento perfetto per piantare lo zafferano perché sta finendo l’inverno. Solitamente vanno piantati verso fine marzo o inizio aprile.

Prendiamo un vaso rettangolare e piantiamo i bulbi a 20 cm di distanza fra loro. Fondamentale è che il vaso sia drenante e che dreni. Durante l’estate innaffiamola tranquillamente, quando compaiono i fiori innaffiamo un pochino meno.

Proprio durante la fioritura ci sarà un pistillo rosso, che useremo per insaporire i nostri piatti. Raccogliamone il più possibile e conserviamolo in un barattolino. Quando la pianta poi si secca, togliamo i bulbi e ripiantiamoli. D’inverno è importante coprirla con un telo. Ed ecco che tutti lo usano in cucina ma pochi sanno che lo zafferano può essere coltivato anche in casa.

