Protagonista di pranzi e cene, di piatti leggeri e pesanti, di junk food o di ricette dietetiche, il pollo domina sempre la nostra cucina.

Il più classico è panato in padella o semplice alla griglia, condito con un po’ d’olio, sale e un pizzico di rosmarino. I più golosi lo mangiano alla brace o al forno accompagnato da una porzione di patatine fritte, mentre i più salutari lo accostano all’insalata. Qualunque sia la nostra preferenza, sappiamo che il pollo è davvero immancabile nella nostra alimentazione. Il motivo non sta soltanto nella sua versatilità, ma anche nel prezzo accessibile a tutte le tasche. Non è un dettaglio da sottovalutare, specialmente in periodi difficili come questo. L’aumento delle bollette insieme al rincaro della benzina ci portano spesso a fare delle rinunce. Così, se un tempo mangiavamo il caro ma buonissimo pesce anche due volte a settimana, adesso dobbiamo limitarci e privilegiare altri alimenti.

E se la solita fettina di pollo panato ci avesse stancato e volessimo provare qualcosa di sfizioso? Niente di complicato, giusto un tocco di originalità che allieta i pranzi e le cene in cui possiamo dedicare qualche minuto in più alla cucina. Ecco qualcosa che fa al caso nostro.

Macché panato o al forno, sarebbe questa l’appetitosa ricetta per un pollo succulento e così morbido da sciogliersi in bocca

Abbiamo già parlato del pollo all’arancia, ma stavolta abbiamo in mente una variante particolare. Infatti, oggi gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa presenteranno ai loro Lettori la ricetta delle cosce di pollo all’arancia rossa con aglio e rosmarino. Vediamo quali ingredienti utilizzare e come procedere per un risultato straordinario:

4 cosce di pollo;

rosmarino, olio e sale q.b.;

2 spicchi d’aglio;

1 arancia rossa;

scorza di ½ arancia;

1 bicchiere d’acqua;

1 cucchiaio di farina.

Per prima cosa, versiamo abbondante olio d’oliva in una padella preferibilmente antiaderente e aggiungiamo l’aglio e il rosmarino. Riscaldiamo il tutto per circa 1-2 minuti, aggiungiamo le cosce di pollo e saliamole leggermente. Lasciamo cuocere per una decina di minuti, togliamo l’aglio e aggiungiamo un bicchiere scarso d’acqua. Non appena il pollo si sarà cotto da un lato, giriamolo dall’altro e intanto spremiamo mezza arancia. Versiamo il succo in padella e chiudiamo con un coperchio, lasciando rosolare il pollo.

Il sughetto

Macché panato o al forno, ecco la ricetta di un secondo piatto facile e veloce, che lascerà tutti pienamente soddisfatti. Una volta che il nostro manicaretto sarà pronto, togliamolo dalla padella e lasciamo soltanto il sugo. Aggiungiamo il succo dell’altra mezza arancia, la scorza ed infine un cucchiaio di farina. Cuociamo a fuoco lento e dopo due minuti potremo già versarlo sulle cosce ancora calde.

Una ricetta strepitosa e facilissima, così da poter gustare finalmente qualcosa di diverso dal solito pollo asciutto e insipido.

