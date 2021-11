Molti durante questo periodo di rallentamento mondiale si sono appassionati al mondo del cinema e delle serie tv. Alcuni hanno avuto l’occasione di vedere pellicole nostrane. Ad esempio questo incredibile film italiano targato Netflix è fra i più visti al Mondo e il motivo è chiaro a tutti. Altri invece hanno assistito al “Rinascimento” di alcuni prodotti asiatici. Infatti tutti stanno impazzendo per questa imperdibile serie Netflix che tiene incollati al divano. Vediamo però un titolo imperdibile da vedere al cinema. Infatti tutti lo considerano il film dell’anno e sta spopolando per il cast stellare e la storia di amore, sangue e soldi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Stiamo parlando di “House of Gucci”, film americano dedicato alle sorti di una delle case di moda italiane più famose al Mondo. Nello specifico si concentra sulla storia d’amore fra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, che negli anni Ottanta era diventato praticamente padrone del marchio. La donna, attratta sicuramente dai lussi e dalla fama, cerca di direzionare le scelte del compagno e, sposandolo, entra a tutti gli effetti all’interno della famiglia. Questo sodalizio non è ben visto dagli altri membri che la considerano solo una donna fredda e calcolatrice, pronta a cavalcare l’onda. Varie tensioni, sia interne che esterne, cominciano a mandare la coppia in frantumi e l’uomo abbandona la moglie per una sua amica. A questo punto Patrizia decide di non rimanere con le mani in mano, non sopportando che una qualunque prenda il cognome dei Gucci. Commissiona dunque l’omicidio di Maurizio che morirà sui gradini del proprio ufficio.

Un cast da urlo e le ambientazioni più chic della penisola

La storia già di per sé coniuga tutti gli elementi che possono attrarre il grande pubblico: l’amore, il potere e il denaro. Se uniamo poi un cast ricco di attori famosi come Salma Hayek, Jared Leto e Adam Driver alla regia di Ridley Scott, il blockbuster è fatto. La vera sorpresa è Lady Gaga nei panni della protagonista. La cantante aveva già ottenuto vari riconoscimenti in “A star is born” e in “American Horror Story” e continua su questa scia che la consacra anche al mondo cinematografico. In questo ruolo gioca a suo favore la somiglianza fisica con il personaggio e la grande chimica che si è formata con i suoi compagni di set. A fare da contorno i vestiti della maison e le location mozzafiato in cui alcune scene sono girate. L’uscita negli Stati Uniti risale al 24 novembre del 2021, quella nelle sale italiane invece è fissata per il 16 dicembre.

