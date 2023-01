Questo è il formidabile prodotto per un pavimento più resistente allo sporco. Usalo e vedrai

Se a casa il pavimento è piastrellato o avessimo superfici con piastrelle, proteggiamole meglio dallo sporco. Un vecchio trucco delle nonne viene in nostro aiuto.

Lavare casa, tenerla in ordine e pulirla a fondo è sempre un lavoro faticoso, anche se necessario. Vanno via molte energie e a volte si è stanchi di questa routine quotidiana. Soprattutto poi se allo stesso tempo c’è un lavoro da svolgere. Per questo motivo spesso si cercano quelle soluzioni che permettano alla polvere di posarsi in meno e alle superfici di resistere meglio allo sporco.

Come togliere la polvere da libri e tende

Vi sono anche le pulizie straordinarie che per fortuna ci impegnano poche volte all’anno. Tuttavia in questi frangenti si puliscono gli oggetti che normalmente si tralasciano. Tutti in casa abbiamo una libreria e i libri sono degli oggetti preziosi da conservare bene. Se sono sistemati in una libreria giorno senza vetri, la polvere si deposita su di essi regolarmente. Ogni tanto è bene pulirli e togliere la polvere dai libri, soprattutto se sono vecchi, con qualche giusto consiglio.

Anche le tende si impolverano spesso. Dipende anche dalla stoffa di cui sono composte. Ve ne sono alcune che attirano molto la polvere e altre invece che quasi la respingono. Per questo motivo è bene scegliere le stoffe più adatte alle tende e che non attirino molta polvere.

Questo è il formidabile prodotto per un pavimento che si sporca meno

Molto spesso in casa si hanno dei pavimenti che sono piastrellati. Piastrelle si possono trovare anche in bagno sia nella zona doccia e sia alle pareti. Permettono meglio all’umidità e all’acqua di non entrare nei muri. Tuttavia le piastrelle richiedono una pulizia quasi quotidiana. Tanto che ci si chiede se esista un metodo che permetta di lavarle meno di frequente. Andiamo così a scoprire il segreto delle nostre nonne.

Per permettere alle piastrelle dei pavimenti o del bagno di accumulare meno sporco, possiamo utilizzare questo vecchio trucco. Laviamole con una miscela di acqua e aceto bianco. Non dobbiamo fare altro che diluire dell’aceto nell’acqua di lavaggio. A questo scopo mettiamo in secchio 10 o 5 litri d’acqua. Poi versiamo dell’aceto corrispondente al 10% dell’acqua. Così se avessimo utilizzato 5 litri di acqua, verseremmo nel secchio ½ litro di aceto. Se invece i litri di acqua sono 10, verseremo in essi 1 litro di aceto.

Possiamo utilizzare anche una diluizione al 5%. Verseremo così 250 ml di aceto in 5 litri d’acqua. Oppure ½ litro di aceto in 10 litri di acqua. Questo è il formidabile prodotto per un pavimento da passare con questa soluzione di acqua e aceto. Non ci resta che lavare il pavimento o le superfici piastrellate come si fa di solito. Ci accorgeremo così che le piastrelle del pavimento o del bagno, saranno più restie ad accumulare sporcizia.