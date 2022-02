Il nostro giardino ha sempre bisogno delle nostre attenzioni e cure, senza non riusciremmo ad avere frutti e verdura da raccogliere o fiori da poter ammirare.

Per questa ragione anche nei periodi invernali non dobbiamo abbandonarlo, ma preparare il terreno al meglio per garantire una vita lunga alle nostre piante.

Dovremo, però, conoscere bene le varie specie per sapere come accudirle nel migliore dei modi e non commettere sbagli.

Solitamente, questo è il momento giusto per piantare alcuni semi, riparare dal freddo le tipologie più sensibile e per arricchire la terra con alcuni concimi. Infatti, periodicamente sarebbe meglio nutrire, con specifici prodotti, il giardino per dare una spinta in più alla vegetazione. Ovviamente, dovremo prima capire di cosa necessitano e quali siano le sostanze più opportune da aggiungere.

Oltre la cenere di stufa e camino, per avere piante rigogliose basterebbero questi ingredienti economici come fertilizzante

Chi ha il pollice verde saprà sicuramente quale sia la mossa giusta da fare, ma anche chi non è un grande giardiniere dovrà informarsi bene sul da farsi. A volte acquistare molti prodotti chimici non è l’unica scelta, perché in casa abbiamo tanti ingredienti efficaci e nutrienti.

Quando d’inverno prepariamo infusi, tè o camomilla per scaldarci, ad esempio, solitamente buttiamo via la bustina subito dopo. Eppure potrebbe essere efficace per dare nutrimento ad alcune piante. Diluiamo il composto e spruzziamo sulle foglie delle camelie o di altre specie che necessitano di azoto o di ridurre il pH.

Potremmo anche aggiungere l’interno delle buste al posto dell’antiparassitario o per dare importanti sali minerali.

In ugual modo, anche il fondo del latte o gli sciacqui della busta terminata saranno utili a pomodori, peperoni e zucchine. Potrebbe anche allontanare possibili malattie fungine.

Altri avanzi

Per i gerani, invece, utilizziamo i fondi della birra. Grazie al lievito e agli zuccheri che contiene, allontana lumache e vespe e aiuta a favorire la fioritura. Dobbiamo, però, sempre allungarla con dell’acqua.

Anche il lievito di birra ha le stesse caratteristiche e potrebbe essere un ottimo fertilizzante per le rose o altre specie da fiore. Ricco di vitamine, sali minerali e proteine, potrebbe essere un buon ingrediente per far crescere le radici e i fiori, mentre non sarebbe adatto per i tuberi.

Ne basterà un grammo per ogni litro d’acqua. Dovremo poi aggiungere un bicchiere bicchiere di zucchero e far riposare il composto per un paio di giorni, prima di utilizzarlo.

Infine, non buttiamo gli avanzi del vino rosso e l’acqua di cottura delle verdure, perché valgono oro per facilitare e fioriture.

Oltre la cenere di stufa e camino, dunque, sono questi gli ingredienti che potrebbero aiutarci a salvare le nostre piante.