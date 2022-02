Cosa c’è di più confortante di infilarsi in un letto profumato di pulito, con lenzuola morbide e avvolgenti come un abbraccio? Magari dopo una lunga giornata di lavoro, sfiniti e con la sola voglia di un sonno sereno e ristoratore.

E se a tutto questo potessimo aggiungere anche la certezza di un pulito davvero igienizzato? Soprattutto ora che siamo super attenti a tutto ciò che può accogliere germi e batteri, sarebbe di certo un buon incentivo per dei sonni tranquilli. Ma come possiamo ottenerlo?

Per lenzuola e federe morbide e davvero igienizzate in commercio esistono tantissimi prodotti. Tutti promettono grandi risultati, senza alcun dubbio i migliori in termini di affidabilità se pensiamo al fatto che si tratta di prodotti chimici. Ma li staremo utilizzando nel modo giusto?

C’è infatti un metodo perfetto che forse non conosciamo per assicurarci il massimo risultato.

L’importanza di una corretta igiene anche a letto

Gran parte della nostra esistenza, che ci piaccia o meno, la passiamo a letto o al lavoro.

Per questo, entrambi dovrebbero essere dei luoghi in cui vivere sereni, così che anche i momenti di svago guadagnino immediatamente maggiore valore. Tuttavia, se da un lato per il lavoro può essere un po’ più complicato, per il letto qualcosa si può decisamente fare.

Sappiamo infatti che lenzuola e federe andrebbero cambiate con una certa frequenza.

Questo perché è proprio lì che lasciamo gran parte delle scorie del nostro corpo. Capelli, pelle morta, sebo prodotto dal viso e chi più ne ha più ne metta.

Niente che non sia totalmente naturale, però è opportuno assicurare un ricambio non troppo dilatato nel tempo. Ovviamente per evitare accumuli ulteriori sarebbe consigliabile sbattere il tutto e areare ogni volta che rifacciamo il letto.

Per lenzuola e federe morbide e davvero igienizzate è questo il metodo perfetto che pochi conoscono adatto a bianchi e colorati

Questi piccoli accorgimenti insieme al metodo che stiamo per spiegare assicurerà igiene e pulizia non solo per i bianchi ma anche per i colorati. Infatti, per procedere in questo senso dobbiamo utilizzare un detersivo apposito per i capi colorati. Questo tipo di detersivo, infatti, è privo di agenti sbiancanti o additivi come ossigeno attivo.

L’additivo igienizzante andrà aggiunto a parte, o direttamente sul bucato o nella vaschetta del lavaggio principale. Come dicevamo, in commercio ne esistono di diversi e con delle ottime recensioni.

Aggiungiamo dunque l’ammorbidente, stavolta nell’apposita vaschetta, e selezioniamo il lavaggio cotone tra 40° e 60°. Per quanto riguarda la centrifuga la scelta dipende dalle nostre abitudini e non influisce affatto sul risultato finale.

Proviamo questo sistema ed assicureremo il solito pulito, fresco e profumato, con l’aggiunta di un’igiene sicura!

