Tutti noi aspettiamo con ansia le vacanze estive per rilassarci e divertirci. Scegliamo con cura la meta, l’hotel, facendo rientrare le spese in un determinato budget finanziario.

Ciò che potrebbe far aumentare le spese della vacanza è il cibo e molto dipende dal luogo in cui ci rechiamo e con chi andiamo.

Infatti, nel budget che abbiamo a disposizione dobbiamo tener conto anche dell’acquisto e del consumo del cibo e se siamo in compagnia di amici, poiché occorre adattarsi alle esigenze degli altri.

In questo articolo elenchiamo tutti i trucchi per risparmiare sul cibo e mangiare bene anche se siamo in vacanza.

La prima cosa da tener presente è evitare di alloggiare in zone turistiche. Il più delle volte si corre il rischio di spendere molti soldi, non solo sul cibo ma su tutto il resto. Quindi, evitare tutti quei posti dove ci sono monumenti, strade famose, piazze importanti.

Possiamo approfittare dell’aperitivo con buffet in sostituzione del pranzo o della cena. Nei buffet non ci sono sempre cibi calorici con poca qualità, ma anche insalate di riso, verdure e piatti estivi.

Ecco tutti i trucchi per risparmiare sul cibo e mangiare bene mentre siamo in vacanza

Un ulteriore metodo per risparmiare cibo è recarsi al supermercato e provvedere alla spesa. Optare per un panino o per un piatto già pronto, da riscaldare soltanto.

È buona abitudine acquistare le bottiglie d’acqua al supermercato per risparmiare soldi.

Consigliamo, per chi intende organizzare una vacanza lunga o in luoghi “cari”, di scegliere un appartamento, un b&b o altro con angolo cottura. In questo modo ci si cucina da sé risparmiando soldi.

Potrebbe essere molto utile, poi, utilizzare TripAdvisor per prenotare ristoranti dove si mangia bene e si spende poco oppure possiamo approfittare dell’app The Fork per prenotare i ristoranti che offrono spesso degli sconti.

Un altra regola per risparmiare soldi è di andare allo street food e al fast food presenti ormai in qualsiasi posto oppure dividere con il compagno di viaggio le pietanze ordinate. In questo modo avremo la possibilità di assaggiare più cibi spendendo la stessa cifra.

