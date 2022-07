Le vacanze ormai sono alle porte e molti di noi, finalmente, potranno usufruire delle meritate ferie dal lavoro. Questo vuol dire partire, prendersi qualche giorno per rilassarsi e pensare solo al proprio benessere. Purtroppo, però, non tutti hanno fatto in tempo a prenotare la vacanza dei sogni. E ora molti sentono la preoccupazione, in quanto i prezzi stanno schizzando alle stelle. In questo caso, però, non c’è da spaventarsi. Ci sono tantissimi luoghi economici e meravigliosi che potremo comunque visitare.

In Italia ecco alcuni borghi meravigliosi da visitare a poco prezzo per vivere un’estate diversa e originale

Ci sono diversi posti in Italia che offrono delle bellezze incredibili e che potremmo assolutamente visitare. Soprattutto, se non abbiamo ancora organizzato nessun viaggio per quest’estate, le seguenti idee potranno esserci più che d’aiuto. Se vogliamo esplorare il Sud, per esempio, potremmo puntare sulla Basilicata, che nasconde un borgo meraviglioso da scoprire. O ancora, potremmo spostarci più al centro e andare nella meravigliosa regione del Molise. Qui, infatti, c’è una vera e propria chicca quasi sconosciuta alla maggior parte delle persone. Stiamo parlando di Sant’Angelo Limosano, un vero e proprio angolo di paradiso tutto da visitare.

Poco più di 20 euro a notte e natura da sogno in questo paradiso italiano conosciuto da pochissimi

Sant’Angelo Limosano si trova nella valle del medio Biferno e, dal punto più alto del borgo, sarà possibile ammirare il paesaggio. Quest’ultimo, fatto di natura incontaminata e lussureggiante, sarà arricchito dalle isole Tremiti che si vedono in lontananza. Il borgo è noto per una rampa maestosa che lo caratterizza e che lo rende davvero speciale. Questa rampa, che va dalla parte più bassa di Sant’Angelo Limosano, porta direttamente al centro abitato, caratterizzato da piccoli vicoli e stradine rustiche. Da visitare, la Chiesa di San Piero Celestino, che contraddistingue il borgo e quella di Santa Maria Assunta in Cielo. Sicuramente, in questo modo potremo entrare in contatto con una realtà nuova, rilassante e tranquilla, in cui poterci immergere nella natura e nella semplicità.

Dunque, con poco più di 20 euro a notte e un panorama incredibile, Sant’Angelo Limosano è pronto ad accoglierci per quest’estate. Sicuramente, un viaggio in questo luogo meraviglioso darebbe un tocco di originalità alla nostra estate. E noi, potremmo fare una vacanza decisamente fuori dal comune all’insegna del relax e della tranquillità.

