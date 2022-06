Gli smartphone sono diventati parte integrante delle nostre giornate. Quando ne acquistiamo uno, amiamo scegliere le cover più originali per proteggerlo ed abbellirlo. Ce ne sono di tutti i prezzi e di tutte le tipologie, dalle più sobrie alle più eccentriche. Tenerle pulite non è semplice, visto il continuo utilizzo del telefonino. Le custodie trasparenti sono molto amate perché non mascherano il design del cellulare, ma sono anche le più difficili da gestire. Esistono dei rimedi per mantenerle come nuove ed evitare l’ingiallimento tipico della plastica usurata.

Tutti i trucchi per non avere più cover ingiallite e personalizzare lo smartphone con il fai da te

Lo smartphone è diventato quasi un biglietto da visita per ognuno di noi. I selfie e le fotografie scattate con i cellulari spesso mettono in evidenza questo oggetto dei desideri e così scatta la gara al telefonino più bello.

Le cover trasparenti possono ritornare come nuove attraverso dei metodi casalinghi efficaci. Se la cover è sporca e appiccicosa si può optare per una pulizia con un batuffolo d’ovatta imbevuto di alcol. Strofinando la superficie la si igienizza e si tolgono le macchie. È bene sciacquare dopo l’uso dell’alcol per toglierne ogni traccia. Per eliminare gli aloni gialli si può usare il dentifricio, ancor meglio se della tipologia sbiancante. Basterà strofinarlo con uno spazzolino vecchio e poi rimuovere i residui con l’acqua. In alternativa, si lascia la cover immersa in acqua tiepida, aceto e detersivo sbiancante. Dopo circa 40 minuti si procede con lo spazzolino e con il risciacquo.

Solitamente le cover trasparenti sono in silicone, dunque molto resistenti, ed hanno i bordi leggermente rialzati per proteggere lo schermo dalle cadute.

Cover uniche per fare invidia a tutti

Chi ha capacità manuali e creatività può scegliere di personalizzare le cover in casa. Servono pennarelli acrilici, smalti indelebili e vernici acriliche per poter procedere. Per applicare gli smalti possono essere utili delle spugnette come quelle per il make up, oltre a pennellini di varia dimensione. Si possono anche usare glitter, lustrini e stencil. Si può anche decidere di applicare tatuaggi temporanei con pellicola e acqua. Un’ultima idea può essere quella di creare la decorazione al computer, stamparla ed applicarla sulla cover.

In alternativa al fai da te esistono moltissime aziende che producono cover personalizzate con scritte, fotografie e iniziali. Si può anche proporre una idea diversa da far realizzare appositamente per noi. ma ovviamente il costo sarà più elevato.

Esistono anche delle cover di lusso, anche made in Italy. Alcune prodotte in legno pregiato o carbonio come quelle della Yourcover.it di Bergamo. Il prezzo si aggira intorno ai 100 euro. Oppure le cover Montblanc sottili e con fodera in microfibra blu, prezzi sui 130 euro. Per chi preferisce le custodie in pelle Lucrin Geneva ne produce di vario tipo, anche con portafogli integrato. Prezzi da 80 a 140 euro.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Conoscendo tutti i trucchi per non avere più cover vecchie e rovinate, il gioco è fatto.

