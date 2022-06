Con questo caldo non c’è niente di più bello e rilassante che andare al mare. Chi ha la fortuna di abitare nelle località marittime ha già iniziato a partire da maggio. In effetti, il caldo ha fatto irruzione con prepotenza quest’anno. Come biasimarli?

In estate molte persone “si trasferiscono” al mare. Si arriva di mattina, quando il sole non ha ancora raggiunto il picco, e si torna in tarda serata. Quest’abitudine è comune, soprattutto al Sud. Almeno una volta a settimana, intere famiglie decidono di trascorrere la giornata al mare, e questo implica anche il pranzo.

Solitamente è il panino ad essere il pasto prescelto, poiché sbrigativo e facilmente digeribile per tuffarsi presto al mare. Ma anche l’insalata di riso, altrettanto leggera e fresca. Tuttavia, perché rinunciare ai piaceri della tavola, quando possiamo deliziarci il palato anche al mare?

La pasta fredda

Altro che panini e insalata di riso al mare, la pasta fredda è quella che ci vuole. In effetti, per gli italiani non è una consuetudine mangiare la pasta fredda. Ciò nonostante, può essere un’ottima alternativa sia all’insalata di riso che al panino.

Si tratta di un piatto sfizioso e leggero, facilmente digeribile. Possiamo scegliere tutti gli ingredienti che vogliamo. Se abbiamo intenzione di andare al mare nella mattinata e volessimo fermarci a pranzo, calcoliamo il tempo e cuociamo la pasta prima.

Per una questione di velocità di cottura consigliamo quei tipi di pasta che hanno bisogno di pochi minuti. Tuttavia, occhio a non scegliere la pasta fresca. Consigliamo anche di scegliere tipi di pasta corta, come farfalle, trofie, pennette e così via.

Altro che panini e insalata di riso al mare perché non rinunceremo ai piaceri della tavola con questi piatti sfiziosi e leggeri

Per quanto riguarda, invece, il condimento, consigliamo degli ingredienti che non necessitano di cottura. Questi possono essere, per esempio, pesci in scatola che tutti abbiamo in dispensa, formaggi freschi e morbidi, come la mozzarella o la Feta, affettati magri, come la bresaola o il prosciutto crudo.

A questi ingredienti principali, che rappresenterebbero fonte di proteine, potremmo accompagnare altri ingredienti, come le verdure grigliate. Esempi di pasta fredda possono essere con salmone e avocado, con mozzarella, pomodoro e melanzane, con gamberetti e limone e così via.

Dovremmo immaginare la pasta fredda come un’insalata. Pertanto, dovremmo aggiungere tutti gli ingredienti che solitamente mettiamo in questa. Un’altra alternativa potrebbe essere la panzanella, ossia la versione scomposta della bruschetta con il pomodorino.

