C’è tempo fino al 7 ottobre 2022 per vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Spesso gli amanti dei selfie devono ricorre ad applicazioni e foto modificate per ottenere lo scatto ideale. C’è a Firenze un luogo dove basterà entrare e si avrà l’imbarazzo della scelta.

Nei pressi del Duomo a Firenze, esattamente in Via Ricasoli, lo scorso ottobre ha preso avvio una mostra che si è ispirata ad una mania dilagante: il selfie, l’autoscatto che stuzzica anche i più timidi.

Il posto più grande d’Europa da visitare assolutamente e dove trovare sfondi originali per le foto da condividere sui social e per selfie straordinari e da far invidia a tutti

Alcuni studi hanno cercato di individuare cosa spinga tutti noi a scattare selfie e condividerli sui social.

Pare che la ricerca di attenzione e il desiderio di far parte di un gruppo, seppure virtuale, siano i motivi principali.

A prescindere da cosa sia a farci assumere le espressioni più curiose davanti all’obiettivo, bisogna ammettere che si tratta di una passione che coinvolge tutti.

Per avere foto avvincenti da pubblicare ed evitare sfondi posticci che non rendono giustizia alla nostra fantasia, vengono in soccorso i musei del selfie.

Luoghi che stanno prendendo sempre più piede e che attraggono sempre più visitatori.

Cosa è e quanto costa l’ingresso

Dopo Roma, questa mostra innovativa è approdata a Firenze.

Sicuramente ognuno di noi ha un amico o parente pazzo per i selfie, ecco quindi il posto più grande d’Europa da visitare assolutamente e un’idea regalo per gli amanti del genere.

Basterà organizzare un weekend nella capitale toscana e comprare dei biglietti per l’accesso al Florence Art Lab.

Il museo dei selfie è una mostra che segue un format di successo in tutto il Mondo, passando per Dubai, New York e Los Angeles, Belgrado, Vienna.

Il must di questi luoghi è quello di coinvolgere direttamente il visitatore. La mostra allestita a Firenze si estende per 1.000 metri quadrati, si dipana tra labirinti di allestimenti e installazioni create da artisti contemporanei.

Il museo fiorentino si distingue dagli altri per il gran numero di artisti che hanno partecipato alla realizzazione delle opere esposte. Se ne contano circa 400 provenienti da tutto il Mondo.

Il tocco decisivo della mostra arriva dai visitatori. L’unicità di ogni selfie rende infatti gli sfondi diversi per ognuno, in base allo scatto del momento. Nessuno avrà risultati uguali ad un altro.

Le installazioni creano immagini caleidoscopiche, si compongono di specchi, palline, giochi luminosi, fantasie di forme e colori. Ben 50 stanze che ospitano più di 70 opere attendono gli amanti del selfie per creare le foto più singolari che stupiranno i followers.

Il costo del biglietto è di 13 euro intero e 10 euro ridotto. Per i ragazzi dai 6 ai 18 anni il prezzo è di 7 euro.

Un regalo che resterà nella storia dei social.

