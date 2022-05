Quando si dice che siamo in un mondo di furbi, non è sempre detto sia un’accezione negativa. Altrimenti, se così fosse, il marketing sarebbe una scienza infernale. Invece no, semplicemente va ad agire su alcuni parti deboli del nostro cervello per cercare di trarne il massimo profitto.

Un esempio di quello che stiamo dicendo è la costituzione dei supermercati. Essi sono fatti apposta per far acquistare alle persone più cose di quanto non siano necessarie. Le famose liste della spesa su carta, ormai, sono quasi passate di moda. Oggi si tende, per lo più, ad andare di memoria o semplicemente a sapere cosa comprare di base, per poi andare a “mano libera”.

Anche i più legati alla tradizione, tuttavia, non finiscono mai la spesa con le sole cose scritte sulla lista. Spesso, non per colpa loro, ma semplicemente perché non si riesce a resistere a tutte quelle tecniche che i supermercati attuano per farci spendere di più.

Analizziamo ora la spesa settimanale. Se l’acqua fosse messa all’inizio e non alla fine, probabilmente riempiremmo in fretta il carrello e ci sarebbe poco altro per il resto. Invece così, talvolta neppure la mettiamo al suo interno, perché pieno, e la portiamo direttamente a mano alle casse. Un buon metodo per spendere meno potrebbe essere proprio quello di partire dall’acqua per fare la spesa.

Poi, c’è anche il trucco del posizionamento nello scaffale. Solitamente, i prodotti su cui il supermercato punta maggiormente sono posti all’altezza dei nostri occhi o subito sotto. Mentre gli altri o troppo in basso o troppo in alto.

La nostra pigrizia mentale ci porta a scegliere ciò che è più a nostra portata. Per risparmiare, invece, bisognerebbe abbassarsi un po’ di più, oppure alzarsi, anche se i famosi sgabelli sembrano ormai spariti dalle corsie.

Tutti i trucchi che i supermercati attuano per farci spendere di più, che dovremmo conoscere per fare spesa in economia

Un altro metodo che attira molto è quello del cesto posto in mezzo alle corsie con prodotti sparsi alla rinfusa. La nostra mente associa il disordine a qualcosa di economico. Per quello, spesso, li prendiamo senza renderci conto se effettivamente sia così o meno.

La letteratura sul prezzo soglia è abbastanza famosa. Quel fastidiossimo 1,99 o 4,99 o 9,99 non è altro che un trucco per ingannare il nostro cervello, che riconoscerebbe solo la prima cifra. Pare lo sappiano tutti, ma se continua imperterrito, evidentemente non è proprio così.

Un altro trucco piuttosto furbo riguarda la corsia delle caramelle. Queste, a differenza di quanto dicevamo prima sull’altezza dei prodotti negli scaffali, sono messe leggermente più in basso. Il motivo è presto detto. Si suppone che siano i bambini i principali fruitori, quindi le si posiziona a un’altezza più facile da raggiungere per loro. Di conseguenza, se i genitori non saranno abbastanza ferrei nel dire no, potrebbero essere facilmente messe nel carrello.

Infine, bisogna stare attenti a un’ultima cosa. L’abbinamento dei prodotti nella stessa corsia. Pensiamo a birra e patatine o alla colazione. L’acquisto combinato è una tecnica che è stata recentemente ripresa anche dai vari store online. “Se compri quello, allora compra anche questo”, non è uno slogan, ma quasi.

Ecco tutti i trucchi che i supermercati attuano per portarci a spendere più del necessario. Molti li conoscono, ma in pochi sono capaci realmente di aggirarli e di non farsi condizionare.

Approfondimento

