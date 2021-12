È questo il periodo più dolce e goloso dell’anno viste le numerose feste che si susseguono una vicina all’altra. Da Natale fino all’Epifania passando per Capodanno, le nostre tavole saranno imbandite di ogni sorta di dolce. Da quelli della tradizione fino alle coloratissime caramelle che riempiono le calze della Befana il 6 di gennaio.

I problemi insorgono passate le festività, quando ritroveremo in dispensa montagne di dolci e dolciumi senza sapere cosa farne. Molto facile riciclare avanzi di panettoni e pandori, più difficile invece riutilizzare i piccoli dolcetti. Non butteremo nel cestino le numerose caramelle che ci avanzano dopo le feste con questi geniali e golosi riutilizzi. Rispettando la loro natura golosa andremo a preparare dei dolci semplicissimi ma che piaceranno sia ai più piccoli che ai grandi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Non butteremo nel cestino le numerose caramelle che ci avanzano dopo le feste con questi geniali e golosi riutilizzi

Quello che stiamo per proporre ha come protagoniste non solo le caramelle dure, ma anche confetti di cioccolato e i marshmallow.

La prima idea è quella di usare questi ultimi in una soffice mousse di cioccolato, ideale per un compleanno o una merenda tra amichetti.

Gli ingredienti per 6 porzioni sono: 250 gr di cioccolato fondente, 10 gr di burro, 50 gr di zucchero, 2 albumi.

Sciogliamo il fondente a bagnomaria e uniamo poi ai 2 albumi che avremo montano a neve precedentemente. In un pentolino sciogliamo lo zucchero in poca acqua fino a farlo diventare uno sciroppo e aggiungiamolo al nostro composto. È il momento di far riposare in frigo la nostra mousse per qualche ora e, prima di servirla, aggiungiamo i nostri marshmallow in superficie.

La seconda idea sfrutta le caramelle dure, molto difficili altrimenti da smaltire. Stiamo parlando dei “biscotti vetrati”, un nome che fa capire la loro caratteristica. Prepariamo, con la frolla, dei biscotti della forma e grandezza che preferiamo e inseriamo al centro le caramelle precedentemente triturate. Tolti dal forno i biscotti sembreranno avere il centro fatto di vetro; se vogliamo possiamo infine decorarli con la ghiaccia reale.

E con i numerosi confettini di cioccolato trovati nella calza delle Befana? Inseriamo nell’impasto di un semplice muffin e resteremo sorpresi dalla loro bontà. Non dimentichiamoci, una volta cotti, di ricoprire anche la superficie con i nostri confetti così da renderli davvero appetitosi.