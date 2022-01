Andare a fare la spesa, soprattutto il sabato, può essere più faticoso che andare al lavoro. Per molti, però, è un piacevole passatempo e spesso evitano i giorni di massima presenza nei supermercati per godersi le corsie vuote o quasi. Da quando alcuni centri commerciali hanno introdotto l’apertura h24, non di rado si possono incontrare persone che preferiscono fare la spesa di notte o comunque in tarda serata.

Sia per chi lo ritiene un peso necessario, sia per chi lo trova un piacevole passatempo, rimane sempre il problema di spendere più del previsto. Nonostante ci si arrivi spesso preparati con tanto di lista, inevitabilmente nei carrelli finiscono molti prodotti in più, soprattutto alimentari. In fondo, i supermercati sono stati inventati proprio per questo. Sono pochissimi quelli che rispettano alla lettera quanto scritto sulla carta. Proviamo allora a dare qualche consiglio per limitare al massimo le divagazioni durante le nostre visite presso i negozi della grande distribuzione.

Molti continuano a essere in bolletta ma ecco 5 trucchi semplici che dovrebbero conoscere prima di andare a fare la spesa al supermercato

Innanzitutto, il primo consiglio è di ridurre al massimo la presenza nei supermercati. Questo vuol dire imporsi di non andarci più di una volta a settimana. Comprando in esercizi al dettaglio quei beni primari come pane, latte, frutta e verdura. Ben difficilmente, infatti, si può entrare in un supermercato per comprare due litri di latte e 5 panini e uscire solo con quei due prodotti.

Secondariamente, cerchiamo di darci un limite di tempo o di fare la spesa a ridosso di un impegno che ci obblighi a completarla entro un determinato orario. L’inizio di una partita alla tv, prima di andare a prendere i figli a scuola, oppure prima di un appuntamento. Questo ci indurrebbe a pochi svolazzi e a rimanere sul pratico, prendendo ciò che effettivamente ci serve. Pericolo di dimenticare qualcosa? No, se si parte da casa con una lista della spesa precisa e dettagliata.

Altri consigli

Un altro consiglio è quello di evitare di portare i bambini con sé. Per loro è una sorta di paese dei balocchi, di conseguenza potrebbero volere molte cose. Onde evitare spiacevoli capricci, cattive figure e acquisti inutili, meglio fare la spesa senza di loro. A meno che non si sappia perfettamente come accontentarli e non lo si metta già in preventivo.

Sembra banale, ma evitare di andare a fare acquisti prima di mangiare. Il reparto alimentari, a stomaco pieno, sarà sicuramente meno affascinante o comunque indurrà meno in tentazione. Quindi, se possibile, non fare compere prima di cena, il pasto, di solito, più tranquillo e sfizioso per coloro che hanno una vita lavorativa frenetica.

Ultimo trucco, guardare sempre gli scaffali più bassi. Infatti, lì si troveranno i prodotti più economici. Le grandi marche, spesso si prendono gli spazi centrali, quelli che saltano subito all’occhio. Fare uno sforzo con la schiena per osservare anche i prodotti più vicini a terra, potrebbe essere un buon modo per spendere meno.

Molti continuano a essere in bolletta, ma ecco 5 trucchi semplici che dovrebbero conoscere prima di andare a fare la spesa al supermercato, per acquistare in economia. Per cercare di evitare acquisti inutili o superflui che poi vanno a incidere sul bilancio di famiglia.