Sicuramente ti piacerebbe rientrare dalle vacanze con il viso luminoso e riposato. Eppure, ti sarà capitato di scendere dall’aereo con la pelle disidratata e affaticata. Devi sapere che è normale: la percentuale di umidità nella cabina di un aeroplano è solitamente attorno al 20%. Ben al di sotto dell’umidità a cui la pelle è abituata, ovvero il 30%. Questo porta il tuo viso a seccarsi. Ma non preoccuparti, la Redazione di ProiezionidiBorsa ti svelerà tutti i segreti per mantenere la pelle idratata in aereo.

Cosa fare prima, durante e dopo il volo

Gli accorgimenti per avere una pelle sana dopo un lungo viaggio iniziano ancora prima della partenza. È consigliato, infatti, detergere la pelle e applicare uno strato protettivo di crema idratante prima di salire a bordo. I prodotti a base di acido ialuronico, burro di karité, olio d’oliva, di jojoba o di argan sono ottime scelte. Inoltre, dovresti rinunciare al make-up, che rischia di far seccare ulteriormente la pelle.

Durante il volo, puoi portare a bordo un beauty case con la tua crema idratante e un buon balsamo per le labbra. Ma è importante idratarsi dall’interno, oltre che dall’esterno: bevi circa 230 ml d’acqua per ogni ora di volo. Ricordati anche di limitare il consumo di alcool, tè e bevande contenenti caffeina, come consigliato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Al termine del viaggio, detergi accuratamente la pelle e ritagliati un momento di relax per applicare una maschera idratante.

Attenzione ai raggi solari!

Ora conosci quasi tutti i segreti per mantenere la pelle idratata in aereo. Ma sapevi che, per prevenire la pelle secca, è importante anche fare attenzione ai raggi del sole? I finestrini degli aerei, infatti, lasciano filtrare i raggi ultravioletti, responsabili delle scottature solari. Non scordarti allora di portare con te una crema solare con un SPF elevato. Puoi applicarla più volte durante il volo, soprattutto se il tuo posto è accanto al finestrino.

Seguendo questi consigli tornerai dalle vacanze con un viso idratato e sano.