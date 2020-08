Olio come oro per il benessere dell’organismo.

Esiste in natura un olio prezioso come l’oro per l’organismo ed è l’olio di Argan. Si tratta di un olio vegetale dalle mille proprietà cosmetiche, nutritive e medicamentose. Si chiama così perché prende il nome del luogo dove viene coltivato (in maniera ecosostenibile). Vale a dire una zona interna a sud del Marocco, detta ‘foresta dell’Argan’ e dichiarata dall’Unesco riserva della biosfera. Presentiamo questo speciale olio come oro per il benessere dell’organismo.

Le proprietà farmacologiche dell’olio

La grande notorietà dell’olio è legata alle sue proprietà che lo rendono un toccasana in molti ambiti. Per circa il 99% è composto da trigliceridi. È poi ricco di vitamina A ed E, di polifenoli fitosteroli e di omega-6. Sin dall’antichità, i popoli locali ne esaltavano le mille applicazioni sulla pelle (previene dalle infezioni) e le capacità di proteggere il sistema cardiovascolare. È un valido alleato contro il diabete e inibisce la crescita batterica. L’Argan alimentare viene inoltre impiegato per contrastare il colesterolo e le neoplasie alla prostata, al seno, al colon-retto e al pancreas.

Le applicazioni cosmetiche

Altrettanto vaste e utili sono le applicazioni di questo oro liquido nel campo della cosmesi. Anzi va sottolineato come nessuna crema prodotta dall’uomo potrebbe mai reggere la sfida con le proprietà naturali dell’Argan. Le sue emulsioni trovano infatti ampia applicazione in chiave anti-rughe, idratante ed emolliente della pelle, nonché ricostituente. È particolarmente apprezzato dalle donne, che lo impiegano per il benessere dei capelli e della pelle. Si presta infatti benissimo a:

a) lenire arrossamenti e irritazioni cutanee, dopo una epilazione;

b) lenire le smagliature della pelle, dopo un parto;

c) combattere le rughe del viso. Basta versare giusto poche gocce di olio sul viso subito dopo la doccia, quando la pelle è ancora leggermente umida, e massaggiare;

d) per la cura dei capelli. Serve tanto a combattere la forfora, quanto a curare la chioma che ne risulterà idratata e splendente.

Più in generale esso potrà essere usato in chiave emolliente in una vasca, prima di un bagno. Dona infatti elasticità e lucentezza alla pelle.

Le applicazioni in ambito alimentare

Quest’olio come oro per il benessere dell’organismo si rivela una manna dal cielo anche in ambito culinario. Ha proprietà antiossidanti, per la presenza del tocofenolo, e in generale è un valido alleato per le patologie cardiovascolari. Aiuta a contrastare il diabete (riduce infatti la resistenza all’insulina ) e il colesterolo alto. In Marocco, lo usano tranquillamente nella preparazione del cous cous e delle taijine. O come condimento per insalate e verdure grigliate o ancora come ingrediente in alcuni dolci. Ad esempio l’amlou beld è una crema a base di mandorle, miele e, appunto, olio di Argan. Questa crema viene offerta, insieme a pane e te alla menta, ad ospiti e visitatori in segno di benvenuto.