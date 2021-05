Quando si tratta di frutta si è concordi sul fatto che piaccia quasi a tutti. Dai bambini fino agli adulti sono poche le persone che non apprezzano questo alimento.

La frutta è ricca di elementi benefici per il corpo e per la mente. È una buona abitudine inserirne almeno tre o quattro porzioni durante la giornata.

Aiuterà a mantenersi in salute e a fare il pieno di vitamine. Tuttavia, esistono diversi modi per consumare la frutta.

Lasciando da parte il classico frutto da mangiare semplicemente ci sono dei modi innovativi per servire questo alimento.

Uno di questi modi è rappresentato dagli spiedini di frutta fresca. Una ricetta perfetta per l’estate che sta arrivando, piacerà davvero a tutti.

Sarà preferibile utilizzare della frutta fresca di stagione per dare vita a spiedini super gustosi.

Una ricetta veloce e semplice da preparare per un alimento sano che potrà tranquillamente essere consumato al mare come a casa.

Come preparare la frutta in un modo insolito ma delizioso che tutti ameranno

L’abbinamento con il formaggio sarà perfetto per esaltare il gusto della frutta. Gli esperti affermano che i formaggi caprini saranno perfetti abbinati alle albicocche, alle angurie, al melone, ai fichi o alle ciliegie. I formaggi cremosi, invece, saranno ottimi combinati alle pesche, all’uva e agli agrumi in generale.

More, mirtilli e fragole, invece, saranno perfetti con ricotte o stracchini.

Le mele e le pere potranno essere abbinate al brie. Tuttavia, gli abbinamenti potranno essere molti e differenti, la fantasia e il gusto ci correranno in soccorso.

Come preparare gli spiedini

Per preparare gli spiedini sarà, per prima cosa, necessario lavare e asciugare attentamente la frutta. Dopo aver pulito e sbucciato la frutta tagliarla a pezzi non troppo piccoli. Prendere il formaggio, rimuovere la crosta e tagliarlo a dadini. Utilizzare degli stecchini lunghi per infilzare formaggio e frutta.

Si consiglia di inserire un pezzo di formaggio ogni due o tre pezzi di frutta. Nel caso di intolleranze o diete particolari si potranno creare gli spiedini solamente utilizzando la frutta evitando di inserire il formaggio. Ecco come preparare la frutta in un modo insolito ma delizioso che tutti ameranno.

