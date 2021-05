Dal 1908 la lavatrice elettrica è entrata nelle case di tutto il mondo ed è tra gli elettrodomestici più usati al mondo, insieme al frigorifero. Ormai fa parte della famiglia, è diventato un componente essenziale ed indispensabile per la pulizia sia di vestiti che di cuscini, tovaglie e tanto altro.

Oltre che per le classiche operazioni di pulizia quotidiana di indumenti e biancheria, è utile per lavare e igienizzare tutto ciò che riguarda la vita degli animali.

Cani, gatti, conigli hanno i loro giocattoli di stoffa preferiti, copertine da cui non si separano mai, cuscini dove dormono per ore ed ore.

È necessario e igienico lavare questi accessori spesso, per evitare che puzza e acari possano invadere casa.

Ma come pulire a fondo la lavatrice e disinfettarla dopo avere lavato le coperte e i cuscini del cane?

Meglio utilizzare metodi naturali

Dopo aver lavato per bene coperte e cuscini di certo sarà opportuno procedere con alcune opzioni utili a ripristinare la lavatrice per altri lavaggi.

Quindi fare un lavaggio completo a 90 gradi, a vuoto, versando nel cestello un bicchiere colmo di aceto bianco o di mele, anche diluito nell’acqua. Questo metodo pulirà a fondo e scongiurerà anche eventuali cattivi odori.

Ottimo anche per le muffe, limone e sale grosso saranno perfetti alleati per igienizzare la lavatrice, usati singolarmente o insieme, ad alte temperature. Il sale potrà essere anche inserito nella vaschetta ed in grande quantità per pulire anche le varie guarnizioni

Metodi più estremi

Se si vuole disinfettare ancora più a fondo e in maniera estrema, oltre i prodotti biologici, si può ricorrere a candeggina e alcool per le guarnizioni. Impostare un lavaggio a 60-80 gradi a vuoto e non appena terminato lasciare lo sportello aperto, per velocizzare i tempi di asciugatura.

Ecco come pulire a fondo la lavatrice e disinfettarla dopo avere lavato le coperte e i cuscini del cane.