Tutti i segreti del vero cappone ripieno fatto in casa, per stupire amici e parenti a Natale

La ricetta del cappone ripieno al forno è gourmet e fa Natale. Anche chi non è uno chef esperto può preparare questo piatto seguendo le indicazioni che stiamo per vedere.

Il cappone con patate è uno dei piatti più tradizionali da proporre durante le feste ed è anche bello da vedere. Un classico che mette d’accordo tutti e non è poi così difficile da preparare.

Tutti i segreti del vero cappone delle feste con la ricetta della nonna

Il cappone non è altro che un pollo e, in Italia, sono diverse le razze riconosciute come Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Tra queste ricordiamo il cappone rustico marchigiano, quello di Morozzo, il cappone di San Damiano d’Asti ed il cappone friulano.

Questi animali per legge devono venire alimentati con cereali fino a 30 giorni prima della macellazione e poi con derivati del latte. Il cappone è molto utilizzato per il brodo dei tortellini in Emilia Romagna, ma oggi vedremo come prepararlo al forno.

Iniziamo con il comprare un cappone allevato secondo le indicazioni dell’Unione Europea e, possibilmente, una razza tra quelle PAT.

Per il ripieno dovremo acquistare 200 grammi di macinato di vitello, 120 grammi di prosciutto di Parma o San Daniele. Prendiamo poi 40 grammi di pinoli, 1 cipollotto, prezzemolo, aglio, cipolla, timo, sedano, 1 carota e qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato.

Come preparare il ripieno in poche mosse

Sminuzziamo il prosciutto e mescoliamolo con il macinato. Aggiungiamo prezzemolo, timo, aglio e cipollotto tritati finemente. In ultimo amalgamiamo i pinoli, 2 cucchiai di parmigiano, sale e pepe.

Il ripieno dovrà essere inserito nel cappone, chiudendolo poi con dello spago da cucina o con degli stuzzicadenti.

Rivestiamo la leccarda con carta da forno e disponiamo il cappone. Massaggiamolo esternamente con del burro a temperatura ambiente e saliamo. Sulla teglia distribuiamo anche sedano, carota e cipolla tagliati in grossi pezzi. Inforniamo a 200 gradi per 25 minuti.

Successivamente irroriamolo con il fondo di cottura, copriamo con l’alluminio e cuociamo per altri 45 minuti. Di tanto in tanto bagniamo la carne con il fondo. Gli ultimi minuti dovranno essere a 220 gradi e senza copertura, per far dorare bene la pelle.

Patate rustiche per un contorno che piace a tutti

Se non vogliamo utilizzare il forno anche per il contorno, potremo preparare delle gustose patate croccanti in padella. Oppure facciamo della patate rustiche al forno. Ecco tutti i segreti del vero contorno per il cappone. Sbucciamo 1 chilo di patate, tagliamole a spicchi e condiamole con olio, 2 cucchiai di pangrattato non troppo fine, 2 cucchiai di parmigiano, sale e pepe. Cuociamo in forno a 200 gradi per 15 minuti e, se necessario, finirle con il grill per aumentare la croccantezza.

Se volessimo esagerare, potremmo frullare le verdure del fondo di cottura per ottenere una salsa da servire su crostini caldi.