2 facili e golose idee per servire il pandoro con qualcosa di diverso dallo zucchero a velo

Il pandoro è un dolce che, tipicamente, nel periodo natalizio si mette in tavola con una spolverata di zucchero a velo. Ma può non essere questo l’unico modo di presentarlo agli ospiti. Vediamo due golose e semplici alternative.

Come ogni anno in questo periodo, ci apprestiamo ad acquistare un bel pandoro. La sera della Vigilia o alla fine del pranzo di Natale, non mancheremo di gustarne una fetta e di servirla agli ospiti. Solitamente, nella confezione è compresa una busta di zucchero a velo. Questa costituisce la guarnizione tipica del dolce, che va spolverizzata sulla sua superficie. Certo, un pandoro così servito è un classico. Ma nulla ci impedisce di variare con un po’ di fantasia e semplicità, per stupire anche i nostri familiari riuniti. In proposito, ecco un paio di idee per una guarnizione del dolce diversa dal solito.

2 facili e golose idee per guarnire il dolce

Possiamo servire il pandoro sostituendo lo zucchero a velo in due modi molto più invitanti. E che colpiscono anche l’occhio all’impatto, grazie a colori vivaci. La prima variante è quella di servire il dolce ricoperto da una colata di cioccolato fondente. Adornata da tipiche perle colorate al cioccolato. La seconda vede il nostro pandoro decorato con strisce di guarnizione al cioccolato e riccioli di panna montata sulla sommità. Le due versioni sono molto facili da realizzare. Vediamo come.

Cioccolato e perle colorate

Per realizzare la prima guarnizione, è sufficiente procurarsi due tavolette di cioccolato fondente da 85 g. Le dovremo spezzettare e far sciogliere in un pentolino sul fuoco a bagnomaria. Quando il cioccolato sarà fuso, lo verseremo sul pandoro dall’alto. Terremo il pandoro in piedi, appoggiato su un vassoio ricoperto da carta da forno. In questo modo, non sporcheremo il tavolo con la colata. Dovremo attendere che il cioccolato si raffreddi un po’ quindi cospargere il pandoro con le perle colorate. Queste piccole caramelle al cioccolato si possono acquistare facilmente in sacchetti, tubi o barattoli. Si trovano, generalmente, nelle corsie dei supermercati dedicate a dolci o a preparati dolciari. Avremo quindi realizzato una prima decorazione per il pandoro. Ecco la seconda.

Con la panna

Possiamo arricchire il pandoro grazie a un semplice tubetto da 200 g di guarnizione al cioccolato e a della panna montata. Dovremo poggiarlo all’interno di un vassoio di carta stagnola quindi decorarlo con la guarnizione a strisce. Basterà schiacciare il tubetto e fa scendere le strisce di cioccolato sul dolce. Sulla sommità potremo creare dei riccioli di panna fatta da noi con la sac a poche. Oppure usare una panna spray già pronta. Ecco, dunque, 2 facili e golose idee da usare come alternativa alla solita busta di zucchero a velo.