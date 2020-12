Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i piatti poveri ma ricchi di gusto, ecco tutti i sapori dell’autunno con la ricetta veloce della zuppa lenticchie e castagne. Perché con la stagione fredda la zuppa riscalda sempre il cuore, nutre e soprattutto delizia il palato scegliendo opportunamente gli ingredienti ed ancor di più i profumi e gli aromi.

Supponendo di preparare la zuppa per il pranzo della domenica, servono 300 grammi di lenticchie, 300 grammi di patate, 300 grammi di castagne lesse, olio d’oliva extravergine di oliva e 3 cucchiai di passata di pomodoro. Nonché gli aromi ed i profumi di una foglia di alloro, la maggiorana, peperoncino, e sale e pepe quanto basta. Per guarnire servono poi fette di pane casereccio, pecorino e prezzemolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco tutti i sapori dell’autunno con la ricetta veloce della zuppa lenticchie e castagne

Passando alla preparazione, dopo aver lasciato in ammollo le lenticchie il giorno prima, la prima cosa da fare è quella di lessare i legumi con una foglia di alloro. Dopodiché in una padella si scalda l’olio extravergine di oliva con il peperoncino. Per poi aggiungere la maggiorana, le patate tagliate in piccoli pezzi, le lenticchie e le castagne.

Amalgamare il tutto e far rosolare per non più di tre minuti per poi aggiungere la passata di pomodoro e due mestoli di acqua calda. A fiamma bassa, con il coperchio, cuocere e girare di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. E questo fino a quando le patate non saranno morbide, che si sciolgono in bocca.

Aggiungere eventualmente altra acqua calda fino a quando la zuppa non avrà raggiunto la consistenza desiderata. A questo punto, dopo aver aggiustato con il sale e con il pepe, si può servire la zuppa subito calda in terrine dove sono state messe fette di pane casereccio precedentemente tostato in padella. Ed infine aggiungere una cascata di prezzemolo sminuzzato ed abbondante formaggio pecorino grattugiato.