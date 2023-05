Il foulard, elemento super chic e versatile di ogni outfit da vera diva che si rispetti. Non solo protegge la gola in modo cool durante questa stagione dal tempo incerto, ma è pure un vezzo imprescindibile d’estate. Il diavolo, d’altronde, sta nei piccoli dettagli. Pronte a scoprire tutti i modi di indossare il foulard?

L’importanza dei dettagli

– Come uno Hijab o a turbante. Il foulard si può annodare in testa, tenendo solo il viso scoperto, per novelle Jasmine in cerca di notti d’Oriente. In alternativa a turbante, come soleva indossarlo Frida Kahlo durante le sue sessioni di pittura.

– Come top incrociato o a triangolo. Se avete forme minute come l’iconica Jane Birkin, create un top incrociato annodando il foulard dietro la schiena e inserite il tessuto rimanente all’interno del pantalone. Otterrete un top molto classy da indossare sopra un blazer. In alternativa interessante è il top a triangolo, da indossare con un giubbotto di jeans.

– A la garçonne. Molto elegante e sensuale, il foulard indossato come cravatta dona stile e contrasto, creando un’allure molto ricercata e mascolina.

– Treccia tra i capelli. Volete un’acconciatura glamour e inusuale? Intrecciate il vostro foulard tra i capelli per un look a regola d’arte.

Tutti i modi di indossare il foulard per apparire glamour e seducente

– Come cintura. Per dare originalità a un jeans banale, perché non provare il foulard come cintura?

– Come fiocco per raccogliere i capelli. Stanca dei soliti elastici? Un foulard di seta, usato come elastico, non solo non rovinerà i tuoi capelli, ma ti farà apparire molto fancy se fatto a fiocco.

– Alla Jack Sparrow. Per affrontare degnamente l’estate da indomite piratesse, il look stile bandana è ciò che fa per voi.

– Vintage glamour. In testa, annodato sotto al mento, per vere dive del cinema come Sophia Loren (o novelle Bridget Jones!)

– Con occhiali scuri e cappello a tesa larga. Da vere reporter o femme-fatale come Jackie Kennedy o Audrey Hepburn. Essenziale per missioni speciali, travestimenti o per non essere riconosciute dal proprio ex che bazzica nella vostra zona (utilissimo!)

– Da bohémien. Un po’ zingara, un po’ gitana, il foulard annodato come chignon è un vero must have.

– In versione più larga, può essere utilizzato come pratico copricostume.