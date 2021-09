Il clima imprevedibile, che da anni caratterizza il nostro Globo, ci regala mezze stagioni improvvise tutto l’anno e noi non vogliamo di certo farci trovare impreparati.

Autunno, primavera, inizio o fine estate, a seconda di dove ci si trova, alcuni capi potrebbero davvero essere il compromesso perfetto tra fashion e utilità che stavamo cercando. Vediamoli insieme.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La manica lunga è indispensabile, anche sui capi non necessariamente troppo pesanti. Uno sbalzo termico improvviso e un freschetto serale di troppo potrebbero rimediarci un bel raffreddore, ma evitarlo è possibile, senza rinunciare alla moda.

Oggi, infatti, proponiamo capi assolutamente adatti alle mezze stagioni ma anche molto fashion da tenere nel nostro armadio. Per altro, tutti i capi di cui stiamo per parlare, sono sfruttabili in tantissime occasioni e sono molto versatili e abbinabili facilmente con tutto. Quindi, iniziamo.

Tutti i capi must have da avere nell’armadio per affrontare le mezze stagioni

Al primo posto troviamo l’immancabile trench. Imperdibile per un look sofisticato ma al contempo casual e perfetto per le prime piogge. Il trench è un capo must have per ricominciare la vita frenetica in città. Più leggero di un giubbotto, più coprente di un cardigan, il trench è la via di mezzo perfetta per ripararci nelle mezze stagioni.

Se abbiamo un animo più casual e romantico, per le mezze stagioni in cui fa ancora troppo caldo per un trench, il perfetto capo è la giacca di jeans. Intramontabile e molto anni ’90 “vibes”, si abbina perfettamente ai nostri look da giorno. Per la scuola, l’università, il lavoro e varie altre commissioni, è perfetto per tutti i giorni ed è il giusto mezzo tra una giacca sportiva e casual.

Ma se alle giacche non riusciamo proprio a rinunciare, lasciamoci andare alla moda dei blazer. Ormai famosissimi e super alla moda, stanno benissimo su gonne e pantaloni, con la cintura alla vita o sbottonati. Per un look un po’ più sofisticato, è possibile abbinarli con una camicia oppure con un top sottogiacca per la sera.

Oltre ai blazer, giacca a jeans e trench, un’ottima proposta che tutti abbiamo dentro l’armadio è il giubbotto di pelle. Dallo stile rock e audace, è perfetto per affrontare i primi sbalzi di stagione e l’avvento del freddo. Nel 2020 è spopolata la moda di pantaloni o leggings in pelle, che si adattano perfettamente al chiodo per uno stile molto hard rock.

Ultimi due consigli di stile per le mezze stagioni

Se siamo stanchi del solito jeans o pantalone, possiamo optare per una gonna midi. Non troppo corta come una minigonna, ma neanche troppo lunga come le longuette, le gonne midi arrivano solitamente giusto sopra l’altezza della caviglia.

Ce ne sono davvero di tutti i tipi e per ogni gusto. Nell’autunno inverno 2020 le abbiamo viste in giro soprattutto plissettate, con velo o a pois. Una chicca per un look raffinato ma non troppo serioso, potrebbe essere quella di abbinare una gonna midi ad un bel blazer o chiodo di pelle. Ecco, dunque, tutti i capi must have da avere nell’armadio per affrontare le mezze stagioni.