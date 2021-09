Il tanto atteso tavolo di confronto tra Governo e Sindacati sul Dossier Lavoro è a Palazzo Chigi. Suscitando una comunione di intenti tra le parti, sui temi da affrontare. Sono indubbiamente nodi urgenti e spinosi da trattare. A partire da quello degli infortuni e della salute nei luoghi di lavoro. Purtroppo si registra un’altra settimana di incidenti mortali nelle fabbriche e nei cantieri. Il premier Draghi ha deciso di accelerare il passo per stoppare le ‘morti bianche’. Egli ha dunque incontrato i segretari generali di CGIL, CISL e UIL Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri. Disegnando tappe molto precise per questo negoziato. Anche perché vorrebbe chiuderlo prima di Natale. Ecco quali sono gli interventi che verranno decisi a breve termine, con la nostra redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Bombardieri chiede lo stop dell’attività in caso di violazioni

Arriva il dossier Lavoro a Palazzo Chigi, che avvia i negoziati su infortuni e sicurezza. Coi Ministri Renato Brunetta e Daniele Orlando e il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, Draghi ha evidenziato le carenze. Che ci sono già a monte, nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, in tutti i settori. Servono dunque la revisione e il potenziamento del sistema di formazione di imprenditori e dipendenti. Bisogna rivedere le norme sulla sicurezza, razionalizzare le competenze ispettive. Ma anche moltiplicare le ispezioni e inasprire le sanzioni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Nasce la banca dati

Una delle novità più importanti sarà la creazione di una banca dati. Servirà al censimento degli infortuni e delle sanzioni. Il segretario della UIL Maurizio Bombardieri ha sollecitato al governo un decreto che imponga la sospensione del lavoro. Soprattutto là dove si verifichino palesi violazioni della sicurezza. A questo proposito entrerà nella partita la Conferenza Stato-Regioni. Bisognerà infatti accelerare l’assunzione di almeno 2.000 ispettori. Che assicurino, ovunque, una verifica puntuale delle condizioni di lavoro.

Dossier Lavoro a Palazzo Chigi che avvia i negoziati su infortuni e sicurezza

Dossier Lavoro a Palazzo Chigi che avvia i negoziati su infortuni e sicurezza. Nel corso dell’incontro le parti non hanno parlato, come qualcuno aveva inteso, di salario orario minimo. E’ un tema recente, trattato anche all’ultima assemblea di Confindustria. Forse meglio attendere, anche se si può contare sull’economia italiana migliore delle stime col PIL che cresce del 6%. Chi come il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico caldeggia il raggiungimento della soglia minima di 9 euro, deve ricordarsi che siamo in Italia. Ci sono invece sul tappeto altri due temi caldi, giusto al centro del prossimo incontro tra Governo e Sindacati. Il primo riguarda l’intesa sui licenziamenti, che scade a fine anno. Occorre una ricognizione sui tagli possibili e in quali settori, non c’è tempo da perdere. In tandem verrà trattato anche il tema delle delocalizzazioni ‘facili’. Soprattutto se a decidere sono imprese che hanno ricevuto importanti contributi o agevolazioni fiscali.