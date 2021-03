La salute va curata ogni giorno con un buon stile di vita e una dieta sana. Attenzione quindi a cosa mangiamo e beviamo! Ecco un consiglio per mangiare e bere meglio. Il succo di pomodoro è una bevanda fresca e gustosa, ottima da servire come cocktail o aperitivo con gli amici.

Inoltre è salutare perché contiene tanti nutrienti, vitamine, minerali, potenti antiossidanti, e ricca di licopene. Ottima da bere al mattino, per cominciare la giornata nel modo migliore, perché rafforza l’organismo e apporta i nutrienti necessari per affrontare la giornata, con la giusta dose di energia.

In questo articolo spieghiamo, tutti i benefici e le controindicazioni per chi beve questo succo.

Il succo di pomodoro e il cuore

Il succo di pomodoro fa bene al cuore.

Contiene una grande quantità di betacarotene, quindi aiuta a combattere malattie come l’ipertensione, il colesterolo, l’arteriosclerosi, ictus e infarto.

Combatte l’osteoporosi

Il succo di pomodoro è ricco di sali minerali.

Il licopene, in esso contenuto, evita la perdita di minerali dalle ossa dando stabilità allo scheletro.

Due bicchieri di succo di pomodoro al giorno sono utili contro l’osteoporosi.

Protegge il fegato e i reni

Questa bevanda è ricca di potassio, stimola quindi la diuresi eliminando le tossine, che infiammano il fegato e i reni.

Per la dieta

È ottimo per chi vuole perdere peso, perché contiene poche calorie, è ricco di grassi, vitamine e minerali.

Un bicchiere di succo di pomodoro al giorno riduce gli attacchi di fame.

Fa bene alla pelle

Grazie alla presenza del licopene fa bene alla pelle, perché riduce i radicali liberi e le rughe, e aiuta ad avere una pelle più sana e più bella.

Le controindicazioni

A causa della sua acidità, è controindicato a chi ha problemi digestivi, come il reflusso esofageo, acidità di stomaco, ulcere, ecc..

È una sostanza allergizzante, chi è allergico all’ istamina deve pertanto evitarne l’assunzione.