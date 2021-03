La pandemia ci ha costretto a trovare modi alternativi per poterci tenere in forma a causa delle chiusure forzate delle palestre. Tanti sono stati i metodi per tenersi in forma durante questo periodo, facendo esercizi anche senza l’utilizzo di pesi in particolare all’interno della propria abitazione.

Fra tanti, un metodo veloce per bruciare i grassi e mantenere la linea senza usare gli attrezzi della palestra è il Tabata training o Guerrilla cardio. È una forma di allenamento inventata negli anni 90 da Izumi Tabata insieme al suo team del National Institute of Fitness and Sports di Tokyo.

Questo metodo è diventato subito famosissimo, soprattutto oggi, tanto che anche alcuni personaggi famosi lo hanno sperimentato con grandi risultati (fra tutti Noemi). Il suo scopo è quello di migliorare sia l’aspetto aerobico che quello anaerobico.

Il dottor Izumi Tabata ha affermato che questo è un metodo estremamente efficace se viene applicato con precisione.

Quali sono gli esercizi e quali muscoli lavorano

Infatti, se adottato 5 giorni a settimana, per 6 settimane, fa aumentare di circa il 28% l’attività fisica aerobica e del 14% quella anaerobica. Non servono attrezzi ma solo intensità nell’attività che dovrà essere svolta.

Nello specifico, si tratta di fare degli esercizi in alternanza rapida e ad alta intensità. Concentrandosi sui tempi, bisogna dire che il corpo deve lavorare alla massima velocità per 20 secondi con successivi 10 secondi di pausa.

In 4 minuti si possono eseguire 8 intervalli alternando la fase di sforzo a quella di recupero. Così, in questo modo aumenta la combustione del grasso corporeo grazie agli esercizi come gli squat, i salti, lo sprint e le flessioni.

In questo modo, durante gli intervalli ad alta intensità, sono messi sotto sforzo i grandi gruppi muscolari facendo bruciare un’intensa quantità di grassi.

Per chi è adatto questo metodo

Bisogna precisare che il Tabata è un tipo di allenamento che necessita di un ottimo riscaldamento, estremamente accurato. Lo stesso vale per il defaticamento. Concludendo, è una tecnica molto breve da un lato ma estremamente faticosa dall’altro per questo vietata per chi è in sovrappeso o è cardiopatico.

Per chi invece la prima volta si approccia ad attività sportive, o non pratica attività motoria da diverso tempo, è sconsigliato questo metodo in particolare all’inizio. Gli esperti, infine, sconsigliano di integrarlo con sovraccarichi. Ecco un metodo veloce per bruciare i grassi e mantenere la linea senza usare gli attrezzi della palestra.