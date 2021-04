La pancia gonfia è un problema che affligge uomini e donne di ogni età. Considerato il disturbo dell’epoca moderna, il gonfiore addominale risulta tanto antiestetico quanto fastidioso per chi ne soffre.

L’imbarazzo di utilizzare abiti aderenti per paura che “si veda la pancia” e la sgradevole sensazione di pesantezza costante ci rendono nervosi e irritabili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le cause di questo comune disturbo sono numerose e dipendono principalmente da due ordini di fattori: psicologici e alimentari.

Tra i primi rientrano lo stress e l’ansia, talvolta alla base dei problemi di meteorismo e aerofagia. I secondi, invece, sono riconducibili alle cattive abitudini alimentari. Nonostante li abbiamo considerati in modo separato, uno stile di vita sregolato e l’accumulo di stress sono spesso interconnessi. Ciò significa che il nervosismo causa uno stile di vita poco regolare, che a sua volta causa cattive abitudini alimentari.

E quindi, cosa possiamo fare in questi casi?

Mens sana in corpore sano

Proprio così, i latini ci vengono sempre in aiuto. Il brocardo mens sana in corpore sano esprime al meglio il nostro concetto. Per prima cosa è necessario affrontare le cause del nostro stress e cercare di rilassarsi il più possibile. In seconda battuta, bisogna pensare alla propria dieta quotidiana.

Attività fisica regolare e una dieta equilibrata sono la chiave del benessere del nostro intestino. Ma se anche seguendo queste regole le cose non cambiano, il rimedio è proprio dietro l’angolo… della nostra casa.

Tutti hanno questo alimento in cucina ma in pochi sanno che è perfetto per sgonfiare la pancia

Ci riferiamo al sedano, ortaggio molto usato in cucina per svariate ricette. Utilizzato per i soffritti ma non solo, non tutti conoscono le sue infinite proprietà. Ricco, di magnesio, calcio, fosforo e vitamina C, non dobbiamo però dimenticare che il sedano si compone per ben il 90% di acqua. Ecco quindi perché si tratta di un alimento depurativo e consumato per favorire la diuresi e la salute dei reni.

Queste sue caratteristiche lo rendono perfetto per chi non vuole più soffrire di aerofagia e desidera sfoggiare un addome piatto. Si possono preparare diverse tisane a base di sedano o semplicemente inserirlo nella nostra dieta di ogni giorno, anche nell’insalata.

Tutti hanno questo alimento in cucina ma in pochi sanno che è perfetto per sgonfiare la pancia e favorire la corretta funzionalità renale.