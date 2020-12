Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti fanno questo per eliminare l’umidità in casa ma è controproducente e sbagliato. Vivere in un ambiente ordinato non è un qualcosa da considerare scontato o poco importante. Al contrario, molti psicologi ribadiscono come essere a proprio agio nella propria abitazione ha delle ripercussioni positive sull’umore di una persona. In parole povere, avere la propria abitazione pulita e sistemata potrebbe aiutarci ad essere più sereni e felici. Effettivamente tornare a casa dopo una giornata stancante e trovare tutto sottosopra non è il massimo. Proprio per questo in molti sono alla ricerca di consigli e di dritte su come prevenire, o nel caso rimediare, a inconvenienti legati alla sporcizia e al disordine.

I rimedi naturali

Infatti, per quanto possiamo prestare attenzione alla pulizia, esistono sempre degli inconvenienti che possono accadere in casa e rovinare l’immagine di pulizia che vogliamo mantenere. Uno di questi, temuto da moltissimi, è quello del manifestarsi dell’umidità e della condensa. Il fenomeno dell’umidità è molto frequente e può accadere per diversi fattori. Da uno sbalzo importante di temperatura al lasciar asciugare troppo a lungo i panni in una stanza, le cause sono diverse.

Anche gli effetti che questo fenomeno lascia all’interno della nostra casa non sono pochi. Da macchie molto grandi sui muri a vetri completamente appannati e gocciolanti, la lista è lunga. Sono in molti ad informarsi dunque su come cercare di liberarsi da questo problema. Oltre ai prodotti specifici, molti rimedi naturali possono venire in soccorso. In questo articolo vogliamo concentrarci su un rimedio che, sebbene possa sembrare efficace, risulta invece inutile e dannoso. Infatti tutti fanno questo per eliminare l’umidità in casa ma è controproducente e sbagliato.

Mai coprire le macchie

Molte persone, quando si accorgono di avere in casa grandi macchie formatesi a causa dell’umidità, tentano di coprirle. Mettendo un comodino o un quadro proprio dove giace lo sporco, si pensa di aver risolto il problema. In realtà non solo la macchia può estendersi ed essere nuovamente visibile, ma in questo modo non si farà altro che peggiorare il problema. Non a caso uno dei rimedi per prevenirne la formazione è proprio quello di arieggiare gli ambienti.

Coprendo la macchia con un armadio o un dipinto ad esempio, si bloccherà ancora di più il passaggio d’aria provocando la crescita di questo fenomeno. Se può sembrare una soluzione veloce e facile, è in realtà un gesto sbrigativo e privo di senso. Oltre a non risolvere il problema, si rischia di ingigantirlo, e le conseguenze possono essere spiacevoli. Infatti tutti fanno questo per eliminare l’umidità in casa ma è controproducente e sbagliato.