Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tenere in ordine la propria abitazione e assicurarsi di vivere in un ambiente accogliente non è facilissimo. All’interno di una casa si possono verificare molti inconvenienti. Se non si conoscono bene le cause per cui molte cose succedono potrebbe diventare difficile capire come risolverle. Dagli utensili della cucina che puntualmente si rovinano alla forte presenza di umidità, la lista degli inconvenienti che capitano in ambito domestico è lunga. Tra poco sveleremo un trucco per risolvere uno dei problemi più diffusi, ovvero la presenza di condensa e umidità sulle finestre di casa.

La differenza di temperatura

Conoscere la causa è il primo passo per poter risolvere il problema. Questo concetto vale ovviamente anche per le faccende di casa. Se notiamo che puntualmente accade qualcosa che ci costringe poi a pulire o a sistemare, è importante comprendere cosa stia succedendo. In questo articolo vogliamo parlare di un inconveniente con cui tutti, almeno una volta, hanno avuto a che fare. Ecco infatti svelato come sbarazzarsi dell’umidità e della condensa in casa con questo semplice trucco.

Capita spesso, soprattutto in inverno, di notare sulle finestre della propria abitazione la presenza di tante piccole goccioline, accompagnate da un appannamento generale del vetro. Questo accade perché si forma sulle finestre il fenomeno della condensa. Le cause possono essere diverse, ma la più probabile è quella di un forte sbalzo di temperatura. Infatti se fuori fa molto freddo e dentro casa i termosifoni sono accesi, è molto probabile che le finestre ne risentano. L’umidità inoltre può essere causata dall’acqua che bolle, ma anche dai panni stesi ad asciugare dentro casa. Qualunque sia la causa è importante saper intervenire, ed ecco svelato come.

La glicerina e il sapone liquido

Oggi spieghiamo come rimuovere la condensa e l’umidità dalle finestre di casa con un composto semplice e veloce da fare. Basterà infatti mescolare del sapone liquido con l’acqua, e aggiungere un tocco di glicerina. Una volta preparato il composto, lo si potrà applicare alle finestre o allo specchio, a seconda di quale abbia più risentito dell’umidità dentro casa. In pochi secondi non solo le goccioline di condensa spariranno, ma si donerà al vetro una lucentezza tutta nuova. Provare per credere. In pochi semplici passi dunque, ecco svelato come sbarazzarsi dell’umidità e della condensa in casa con questo semplice trucco.