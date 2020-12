Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Finalmente ci avviciniamo al tanto atteso periodo natalizio. Sicuramente le feste di quest’anno non saranno quelle a cui siamo abituati. A causa delle restrizioni emanate dal governo per sconfiggere la pandemia, potremo festeggiare il natale con pochi intimi. Niente però ci vieta di poter preparare, per chi avremo la fortuna di ospitare, una cena o un pranzo da leccarsi i baffi. Tra poco infatti andremo a svelare come preparare dei dolcetti natalizi irresistibili e con pochissime calorie.

Le ricette light

Sono tanti i nutrizionisti che ripetono come stare attenti alla linea non vuol dire mangiare poco e male. Anzi è tutto il contrario. Con un pizzico di creatività infatti si possono preparare ricette dal gusto straordinario, ma comunque ipocaloriche. A tal proposito, negli ultimi anni in particolare, si sono diffuse nel web le cosiddette ricette light. Con questo termine inglese, che in italiano si traduce con leggero, ci si riferisce appunto a piatti magri, ma sfiziosissimi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Anche il dolce che presentiamo oggi fa parte di questo mondo. Grazie all’utilizzo di ingredienti base magri, e che sostituiscono i soliti ingredienti molto calorici quali il burro e lo zucchero, la ricetta presenta pochissime calorie. In pochi semplici passi si preparerà un antipasto, o una merenda a seconda dei gusti, da leccarsi i baffi e che non darà problemi di linea.

Gli alberelli glassati al cacao

Niente dice Natale più degli alberelli glassati. Questi dolcetti della tradizione sono ideali per diffondere in casa lo spirito natalizio. Gli ingredienti che ci servono solo il cacao amaro, la granella di mandorle e un cucchiaio di lievito. Per quanto riguarda la base invece, che rende poi il dolce così facile da digerire, ci serviranno albume d’uovo, farina di avena e yogurt greco. Innanzitutto dobbiamo cuocere in padella la farina con l’albume e il lievito, come se stessimo preparando un pancake.

Successivamente ricaveremo da questo le forme ad alberello. Una volta eseguito questo passaggio, passeremo alla copertura. Prima con lo yogurt, e poi con il cacao in polvere e la granella di mandorle. In pochi minuti e con pochi semplici passaggi, i dolcetti saranno pronti per essere serviti. Ecco dunque come preparare dei dolcetti natalizi irresistibili e con pochissime calorie.