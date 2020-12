Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Buttare del cibo ancora potenzialmente commestibile, è davvero un peccato nonché un danno alla tasca! Ragion per cui, bisogna armarsi di fantasia e trovare soluzioni simpatiche e gustose. L’obiettivo non è solo impedire gli sprechi, ma anche valorizzare gli ingredienti a nostra disposizione. Un esempio è la ricetta seguente, un buon modo per riciclare il pane raffermo per creare un contorno o un antipasto sfizioso, i peperoni a sorpresa.

Ingredienti per una ricetta contro lo spreco

5 peperoni grandi;

150 gr pane raffermo o freselle;

250 gr di pomodorini;

60 gr olive nere di Gaeta;

b. sale;

b. prezzemolo.

una manciata di capperi piccoli.

Preparazione

Lavare i peperoni, quindi arrostirli in forno, spellarli e privarli dei semi e del picciolo. Una volta completata quest’operazione, tagliarli a strisce verticali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

A questo punto, tritare molto grossolanamente il pane raffermo o una fresella. Denocciolare le olive nere, e farle a pezzetti. Tagliare i pomodorini in 4 parti, tritare il prezzemolo e mettere tutto in una ciotola insieme al pane tritato e ai capperi. Si potrebbe aggiungere anche un aglio sminuzzato, ma dipende molto dal gusto personale. Amalgamare gli ingredienti, salare moderatamente e condire il tutto con un filo d’olio.

Il composto ottenuto sarà l’imbottitura dei peperoni. Aggiungerne un cucchiaio in ciascuna falda e procedere a formare i rotolini. Uno alla volta, andranno posizionati ordinatamente in una teglia, quindi conditi con un filo d’olio, un po’ di sale e una spolverata di pan grattato. In caso avanzi del ripieno, usarlo per cospargervi la pietanza, le darà un aspetto più rustico. Infornare a 180° per circa 15/20 minuti.

Questa ricetta consentirà di riciclare il pane raffermo per creare un contorno o un antipasto sfizioso, i peperoni a sorpresa. Non importa quale tipo di pane o di fresella si utilizzi, ma sicuramente se si sceglie quello integrale si otterrà un sapore più rustico e si aumenterà l’apporto di fibre. Inoltre si ridurrà l’indice glicemico del piatto, rendendolo ancor più leggero ma non meno saporito.