Sturare il lavandino e il water non è un gioco da ragazzi. Spesso bisogna usare dei prodotti che contengono sostanze tossiche e pericolose. Ecco allora l’incredibile modo veloce e sicuro per sturare water e lavandini senza pericoli e con successo.

Attenzione alle sostanze tossiche

Molti prodotti che si utilizzano per sturare i lavandini e il vaso sanitario contengono sostanze tossiche. Nei cosiddetti disgorganti troviamo acidi o basi abbastanza forti, che letteralmente mangiano lo sporco. Tuttavia anche se la loro azione è efficace, se non usati con le dovute precauzioni possono generare problemi alla salute. Non a caso secondo gli ospedali, molte sono le persone che interrogano i servizi antiveleni per problemi avuti con l’utilizzo di questi prodotti.

Un sistema efficace e sicuro

In alternativa ci sono dei sistemi naturali che non hanno conseguenze sulla salute. A volte sono considerati poco efficaci, come nel caso dell’aceto mischiato al bicarbonato. In effetti mischiando aceto e bicarbonato i due prodotti si annullano a vicenda producendo acqua. Si pensa così che questa reazione non sia efficace.

Eppure in questo annullamento reciproco si produce sia un effetto d’effervescenza con schiuma e sia il gas dell’anidride carbonica. Inoltre con questa reazione la temperatura si abbassa. E così succede proprio quello che non era previsto. L’azione effervescente e l’anidride carbonica a temperatura più bassa staccano le incrostazioni attaccate alle pareti del tubo di scarico, liberandolo dall’otturazione. L’anidride carbonica a bassa temperatura è un ottimo pulente.

L’incredibile modo veloce e sicuro per sturare water e lavandini senza pericoli e con successo

Si può potenziare l’azione della schiuma aggiungendo dello zucchero bianco. Si versano allora nel lavandino 3 cucchiai di bicarbonato di sodio e uno di zucchero, cercando di raccoglierli nel tubo di scarico. Poi aggiungiamo un bicchiere d’aceto di vino bianco. Subito si formerà la schiuma e lasciamo che agisca per un po’ di tempo. Alla fine versiamo acqua bollente e l’otturazione dovrebbe andar via. Naturalmente per il water le dosi vanno triplicate. Questo sistema è efficace e senza conseguenze per la salute.

