Le pulizie di casa, eterna necessità a cui non possiamo scampare. Ogni volta, ci chiediamo come fare meno fatica, o come metterci di meno. Lo Staff di ProiezionidiBorsa fornisce spesso consigli sotto questi aspetti, ad esempio in questo articolo si parla di un metodo giapponese che sicuramente aiuterà.

Ma a volte un singolo metodo non basta. Ci vogliono tante piccole cose che ci portano ad essere sempre più efficienti. Vediamo quindi alcune di queste, capendo come possono aiutarci. Se prendiamo queste buone abitudini le pulizie di primavera diventeranno semplicissime.

Ecco cosa fare

La cosa migliore è abituarsi a fare alcune cose molto facili, che però renderanno tutti i nostri lavori più leggeri. Ad esempio, quando laviamo i piatti, diamo anche sempre una bella passata al lavandino. Questo è importante, perché se lasciamo che lo sporco e gli aloni si accumulino, poi le pulizie diventeranno difficili. Evitiamo quindi la formazione dello sporco ostinato, e risparmieremo tantissimo tempo.

Questo vale per qualunque ambiente della cucina: una volta che abbiamo preparato da mangiare, non lasciamo che piccole macchie si accumulino sulle superfici, ma rimuoviamole subito. Se facciamo queste cose, vedremo che la pulizia della cucina non sarà mai più un vero problema.

Attenzione anche al bagno

La doccia è un altro punto importante della casa, che può portare ad operazioni di pulizia davvero lunghe e fastidiose. Ma allo stesso tempo, un paio di semplici accorgimenti possono renderci la vita molto più semplice. Quindi innanzitutto puliamo lo scarico della doccia ogni volta che ci laviamo. Una delle esperienze più disgustose è infatti rimuovere peli e capelli bloccati lì da lungo tempo. Evitiamola quindi semplicemente evitando l’accumulo.

Infine, un consiglio per chiunque abbia docce di vetro o di cristallo. Per mantenere la doccia in buono stato, teniamo sempre un tergivetro a portata di mano lì vicino. Poi, a fine doccia, passiamolo sui vetri. In tal modo eviteremo la formazione di fastidiosi batteri che tendono a proliferare nell’acqua stagnante e ferma da tempo.

Se prendiamo queste buone abitudini le pulizie di primavera diventeranno semplicissime. Basta stare un po’ attenti in cucina ed in bagno, e le cose miglioreranno immediatamente.