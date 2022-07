Tutti conoscono le Langhe piemontesi per i vini, per i tartufi e per la famosissima crema spalmabile prodotta ad Alba. Le nocciole sono un prodotto tipico del territorio, ma ci sbaglieremmo di molto se pensassimo che in Italia solo il Piemonte produca le nocciole. Anzi, esiste un luogo che le produce da forse ancora più tempo. Infatti, tutti conoscono quelle delle Langhe piemontesi ma le nocciole campane sono buonissime e perfette per mille usi.

Una nocciola IGP

Gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono raccontare al Lettore la storia e il gusto delle nocciole di Giffoni IGP. La varietà di queste nocciole si chiama tonda di Giffoni e la specie è la Corylus avellana.

La zona di produzione di questa delizia è relativa ad alcuni comuni della Provincia di Salerno, tra cui naturalmente quello di Giffoni. Possiamo riconoscerla dal guscio legnoso, non troppo spesso. Il colore è marrone, ma sono possibili anche delle striature un po’ più scure. Il suo seme è subsferico, tipicamente di color avorio e molto saporito e aromatico.

Questa nocciola ha una storia davvero antica, dato che si considera che la Campania sia il luogo in cui in Italia la coltivazione della nocciola è presente da più tempo. Infatti, l’antico nome del nocciolo era avellano. C’è infatti ancora oggi una città che si chiama Avella, in provincia di Avellino, da cui si pensa sia partita la coltivazione della nocciola. Quindi si diede il nome al frutto e ancora oggi in spagnolo il nome è lo stesso. Esistono negli scavi di Ercolano degli affreschi raffiguranti le nocciole e la nocciolicoltura della Campania. La nocciola, dunque, nelle terre fortunate della Campania esiste da almeno duemila anni e porta con sé una storia di gusto davvero particolare.

Tutti conoscono quelle delle Langhe piemontesi ma le nocciole di questo meraviglioso borgo campano stupiranno tutti

Questa nocciola va conservata in luoghi freschi, asciutti e meglio se aerati a dovere. Possiamo consumarla da sola, come dolce o addirittura in ottime ricette di carne. Nella cucina della tradizione salernitana la nocciola di Giffoni IGP trova il suo ambiente naturale e non disdegna i sughi della pasta. Il liquore alla nocciola è tipico delle zone, così come i gelati e naturalmente tutti i dolci.

