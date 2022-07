Il mese di agosto è il periodo che molti scelgono per viaggiare intorno al Mondo. I viaggi, in questi due anni, sono stati molto penalizzati per via delle limitazioni dovute al Covid 19. Oggi, per fortuna, la situazione sembra essersi stabilizzata e questo permetterà a molti di spostarsi in giro per il globo. Dal Portogallo con le sue città più o meno grandi agli Stati Uniti passando per l’India, sono molte le mete che hanno riaperto al turismo. Oggi si andrà alla scoperta di un Paese meraviglioso che saprà incantare tutti coloro che decideranno di visitarlo.

La Giordania è una zona che, da mesi, ha riaperto i confini. Si consiglia di consultare la pagina di Viaggiare Sicuri per non incappare in problematiche dell’ultimo minuto. La Giordania è una meta che si visita tranquillamente in una settimana a cui si potranno aggiungere alcuni giorni di relax sul Mar Morto. I voli per Amman, la capitale, partono frequentemente dai maggiori aeroporti italiani e prenotando per tempo sarà possibile spendere meno soldi.

Il viaggio da fare in una settimana con famiglia o amici non a Zanzibar ma alla scoperta di un posto meraviglioso

Quando si scrive di Giordania la prima cosa che salta alla mente è la meravigliosa Petra, una delle Sette Meraviglie del Mondo. Tuttavia, non è l’unica cosa interessante da vedere in questo favoloso posto. Il viaggio inizierà con la visita della capitale giordana, Amman. La sua Cittadella oltre ad una spettacolare vista dall’alto della città offre anche una splendida testimonianza delle culture che si sono succedute nel Paese. Dalla romana alla bizantina passando per la omayyade. Sempre ad Amman, poi, sarà possibile visitare il Teatro romano e il sito archeologico.

Si passerà, poi, a Petra a cui bisognerà dedicare almeno una giornata. In alcuni casi si consiglia di visitarla in un paio di giorni e magari seguire una guida locale in uno dei posti panoramici del sito. Alcuni pacchetti, poi, prevedono anche la visita notturna, molto suggestiva. Nei dintorni di Petra, poi, anche se meno gettonata merita una visita Little Petra. Un sito nabateo, proprio come Petra, ma decisamente meno affollato di turisti. Ci si potrà immergere nel silenzio di questo luogo arrampicandosi tra le rocce per raggiungere il punto più estremo e tranquillo del sito.

Wadi

Tra le attrazioni più importanti troviamo anche i Wadi. I deserti come il Wadi Rum e il Wadi Mujib, infatti sono talmente particolari da non poter essere ignorati. Il Wadi Rum o Valle della Luna è una vasta distesa di sabbia rossa dove sono stati girati diversi film. Il secondo Wadi, invece, è un canyon cuore del regno di Moab. Un luogo perfetto per chi ama sport come il canyoning e l’escursionismo. Quello in Giordania, quindi, è davvero un viaggio da fare in una settimana con famiglia o amici. Infatti, da un lato è un Paese semplice da girare anche con dei bambini mentre dall’altra sarà indimenticabile effettuato zaino in spalla con gli amici.

Lettura consigliata

Ecco il viaggio da fare assolutamente almeno una volta nella vita in coppia o da soli per vivere un’esperienza unica e ritrovare se stessi