Tra pochi giorni sarà Natale e manca davvero poco al 2022. Il 2021 per molti è stato un anno particolare e tutti speriamo che l’anno che verrà ci riservi tanta felicità e fortuna.

Se c’è un oggetto che tutti noi abbiamo nelle nostre case è il calendario. Il calendario cartaceo è un oggetto presente quasi ovunque, sia che si tratti di case sia di uffici.

Molti di noi lo usano per ricordare appuntamenti, impegni ed eventi, altri soltanto per tenere traccia del tempo che passa.

Oggi vogliamo spiegare che buttare il vecchio calendario è un vero peccato perché potrebbe tornarci molto utile. Infatti, tutti buttano via i vecchi calendari senza sapere che valgono oro grazie a questi 5 geniali ed insospettabili utilizzi.

Il riciclo creativo ci permette di fare cose straordinarie. Abbiamo già affrontato l’argomento spiegando, ad esempio, che solo pochi sanno che conservare i vecchi cuscini può farci risparmiare davvero molti soldi.

Molti oggetti che abbiamo in casa possono ritrovare una seconda vita. Infatti, come abbiamo svelato non butteremo più i barattoli di vetro dopo avere scoperto 6 incredibili modi per riutilizzarli.

Non sprecare è molto importante perché in questo modo possiamo proteggere l’ambiente ed anche risparmiare molti soldi.

Se vogliamo saperne di più, dovremo soltanto continuare a leggere l’articolo.

Esistono moltissimi tipi diversi di calendari. Come sappiamo, la maggior parte di questi ha delle splendide illustrazioni o immagini. Basta pensare ai calendari dedicati agli animali oppure a meravigliosi paesaggi.

Buttarli via una volta passati nell’anno nuovo sarebbe un vero peccato. Ecco perché possiamo ritagliare le fotografie, le immagini e le illustrazioni dei calendari per creare dei graziosi quadretti.

Una volta ritagliati, sarà sufficiente procurarci una cornice oppure trovarne una che non usiamo più e creare così un nuovo quadro. Possiamo anche realizzare dei collage creativi e artistici dando libero sfogo alla nostra fantasia.

Copertine per quaderni e carta regalo

Generalmente, i fogli del calendario sono fatti di carta spessa e di qualità. Proprio per questo motivo, possiamo utilizzarla per foderare libri o quaderni oppure per incartare dei regali.

Come dicevamo, le immagini riportate su alcuni calendari sono molto belle e sarebbe un peccato buttarle via. Queste potranno decorare i nostri quaderni oppure stupire i nostri invitati a Natale quando consegneremo loro i doni.

Segnalibri

Perché non realizzare un originale segnalibro utilizzando il vecchio calendario? Spesso non li abbiamo a disposizione quando servono, e fare il segno alla pagina del libro finirebbe per rovinarlo.

Per questo motivo, possiamo ritagliare l’immagine di un foglio del calendario in formato 5×12 e metterlo tra le pagine di un libro che stiamo leggendo. Possiamo anche decidere di plastificare il segnalibro per farlo durare più a lungo nel tempo.

Sottobicchieri

Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma possiamo utilizzare il foglio di un calendario per creare un originale sottobicchiere.

Tutto ciò che dovremo fare sarà ricavare dei pezzi di cartone della misura 15×15 centimetri e creare dei collage creativi con le immagini del calendario. Una volta terminato, potremmo farli plastificare per renderli impermeabili all’acqua e riutilizzabili moltissime volte.