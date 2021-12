Mancano pochi giorni al Natale ed è ora di decidere che cosa servire sulla propria tavola, specialmente se si hanno ospiti. Il primo piatto è certamente una delle scelte spesso più discusse, se non si vuole preparare la solita lasagna.

La ricetta che proponiamo viene direttamente dalla cucina lombarda. Le sue origini sono contese tra Bergamo e Brescia. Si tratta dei casoncelli, una pasta fresca all’uovo tradizionalmente servita assieme ad un vino Lugana o San Martino della Battaglia Bianco. Non lasagna, cannelloni o pasta al forno ma questo imperdibile primo piatto bergamasco per il pranzo di Natale.

Ogni casoncello ha un ripieno molto sostanzioso. Sicuramente questa ricetta è impegnativa e richiede molti ingredienti, ma ne varrà la pena provarla per proporre un piatto alternativo e adatto ad un’occasione di ritrovo come il Natale.

Ingredienti per 4 persone

Casonsei/Casoncelli

400 g di farina 00;

2 uova intere;

100 g di semola di grano duro;

acqua q.b;

1 pizzico di sale.

Ripieno

70 g di grana grattugiato;

1 uovo intero grande;

125 g di pangrattato;

150 g di macinato per salame;

5 g di amaretti;

100 g di carne bovina arrostita;

10 g di uva sultanina;

1 noce di burro;

1/2 pera abate;

1 spicchio di aglio tritato;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

sale e pepe q.b.

Condimento

80 g di burro;

100 g di pancetta a dadini;

100 g di grana grattugiato.

Prendere una spianatoia. Disporvi sopra farina, semola, uova e un pizzico di sale. Aggiungere dell’acqua, quanta ne basterà per ottenere un composto omogeneo. Fatto ciò, lasciar riposare l’impasto per almeno mezz’ora.

Questo lasso di tempo potrà essere sfruttato per preparare il ripieno. Far rosolare con una noce di burro il macinato per salame e la pera tritata. In seguito, aggiungere la carne arrostita, il prezzemolo e l’aglio tritati e insaporire con pepe e sale. Versare il ripieno in una terrina e amalgamarlo con grana, pangrattato, uova, amaretti sbriciolati, uvetta tritata e insaporire nuovamente con un po’ di pepe e sale. Se il ripieno risulta troppo asciutto, versare al suo interno un po’ di acqua.

Riprendere l’impasto lasciato a riposare e stenderlo. Ritagliare dei dischi di 6/8 cm e distribuire al centro di ciascuno un cucchiaio di ripieno. Piegare il disco di pasta sul ripieno, chiuderne il bordo e pressare al centro per dargli la forma di un casoncello.

Una volta esaurito l’impasto, lessare i casoncelli in acqua bollente salata. Infine, scolarli e disporli su un piatto da portata, dove li si condirà. Per farlo, cospargerli con grana grattugiato e mantecare con burro cotto a color nocciola e pancetta.

