Tutte pazze per il bob, è proprio il caso di dirlo. Per quanto riguarda i capelli, la primavera/estate 2021 ha visto il ritorno di questo taglio di capelli davvero intramontabile.

Il bob è la “versione moderna” di quello che fino a qualche anno fa chiamavamo caschetto o carrè. Più o meno lungo, tutte l’hanno avuto almeno una volta nella vita. E diciamo la verità, con risultati più o meno felici. Perché se anche un taglio è di moda, non è detto che stia bene a tutte!

Le varianti del bob sono numerose. Eco quindi una guida sul fatto che tutte stanno chiedendo al parrucchiere questo taglio di moda, ma è bene scegliere la variante più giusta in base alla forma del nostro viso per un risultato davvero super.

Tipologie di viso

Il taglio di capelli può mettere in risalto alcuni particolari del volto e al tempo stesso nascondere qualche piccolo difetto. Vediamo allora quale tipo di carrè scegliere in base alla forma del proprio viso.

Ovale

Pressoché perfetto perché proporzionato in tutte le sue parti, è il caso più fortunato. Chi ha la fortuna di avere un volto di forma ovale può scegliere qualsiasi tipo di bob: corto, medio o lungo. Sia liscio che mosso in base ai gusti, alla natura del capello e alla capacità di curare e gestire la capigliatura senza dover sempre ricorrere al parrucchiere.

Allungato

In questo caso l’ideale è un bob medio o lungo, possibilmente mosso perché, creando volume, dà l’idea di un viso più pieno.

Viso squadrato

Anche in questo caso, via libera ad un bob di lunghezza media o lungo poiché “arrotonda” e ammorbidisce i tratti spigolosi. Ok anche alle versioni scalate.

Viso triangolare

Sì al bob medio, meglio se mosso per ammorbidire ed armonizzare i tratti somatici.

Come si può vedere, il bob sta bene praticamente a tutte. C’è però una eccezione. Chi ha il viso rotondo e paffuto è meglio che eviti questo taglio. Soprattutto nella sua variante corta e media, tende infatti a mettere in risalto le rotondità.

Seguendo i consigli di questa nostra guida, possiamo andare tranquille in salone e sfoggiare un taglio all’ultima moda. La cosa importante da tenere a mente è che tutte stanno chiedendo al parrucchiere questo taglio di moda, ma è bene scegliere la variante più giusta in base alla forma del nostro viso per un risultato davvero super.

