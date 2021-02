La bella stagione è ormai alle porte ed è meglio non farsi trovare impreparati. Per essere sempre alla moda, andiamo a scoprire quali sono i colori di smalto che andranno di più nella primavera/estate 2021.

I must dell’anno

Il Pantone Color Institute ha decretato per il 2021 una coppia di colori. Si tratta di un particolare grigio e un giallo carico che detteranno le regole nel campo della moda del design e anche del beauty. Stiamo parlando di Ultimate Gray e Illuminating.

Gioioso e solare, il giallo sicuramente porta una ventata d’estate. Il punto di forza della versione “Illuminating” è che sta bene su qualsiasi carnagione.

Se usato come tinta unica, meglio optare per smalti dal finish ‘creamy’ e brillante. Se invece si vuole giocare con l’accoppiata del grigio, per una manicure originale, meglio allora puntare sulla versione ‘matte’.

I toni pastello

Perdura la moda delle unghie nei toni pastello. Rosa confetto, latte menta, giallino, albicocca… sono delicati ma mettono allegria perchè ricordano l’infanzia e il dolce mondo fatto di caramelle!

Queste tonalità sono perfette con finish ‘glossy’ o ‘perlati’ che danno un effetto molto luminoso.

Rosa

Per le tradizionaliste, il rosa sarà ancora il protagonista assoluto della stagione. Ispirati dal mondo dei fiori, il rosa sarà presente in tutte le sfumature: rosa chiaro, perlato, corallo, salmone, pesca…

Il rosa molto delicato donerà nuova luce alla classica manicure naturale. Sobria ed elegante, da ravvivare con un finish lucido.

Abbinamenti con i vestiti

Dopo aver visto quali sono i colori di smalto che andranno di più nella primavera/estate 2021, qualche parola sull’accostamento dei vestiti.

Il rosa e i romantici toni pastello stanno bene con abiti in tinta e con stampe di fiori delicati.

Turchese e blu sono invece perfetti per le serate mondane con abiti da sera, lustrini e paillettes.

La coppia dell’anno, grigio e giallo, si presta invece sia per look più rigorosi come un tailleur da ufficio, che per mise etniche e orientaleggianti.

