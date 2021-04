Può succedere che a causa di un lavaggio sbagliato i nostri jeans non ci entrino più. Ma può anche capitare che non possiamo più metterli per colpa di qualche chiletto in più. I jeans ci comprimono le gambe ed è impossibile sedersi in tutta tranquillità. Quindi spesso ci rassegniamo e li buttiamo via. Ma esistono alcuni rimedi che si possono provare per allargare i jeans. E recuperarli per poterli indossare!

Prevenire è sempre meglio che curare

Questa regola vale in ogni campo, e si applica anche ai nostri jeans preferiti. Utilizzare il giusto lavaggio è fondamentale per evitare che la tela del jeans si restringa. Ricordiamoci sempre di lavarli in lavatrice a 30° gradi, meglio se al contrario. Rivoltandoli prima di infilarli in lavatrice. E soprattutto non lavarli molto spesso. Altrimenti la tela si danneggia più facilmente. Soprattutto se parliamo di jeans modello skinny. Molto amati dalle donne perché esaltano le forme. Ma che possono anche dare problemi alla circolazione e causare irritazioni.

Prima di buttare i jeans ristretti proviamo questi rimedi per allargarli e farli tornare come nuovi

Un modo per far dilatare il tessuto è lavare i jeans a mano. Lasciandoli in ammollo in una bacinella per almeno 15 minuti. Poi, prima di procedere al risciacquo si allargano i punti critici. Usando le mani si stendono e si tira la tela all’altezza della coscia e del polpaccio. I punti in cui i jeans tendono a restringersi maggiormente. Dopodiché si risciacquano e si lasciano asciugare all’aria.

Se vogliamo allargarli ancora di più basterà infilare le braccia e fare forza per far tirare il tessuto. O inserire delle bottiglie all’altezza della gamba e lasciarle lì per la prima fase di asciugatura. Ma il segreto per ammorbidire il tessuto è proprio agire quando sono ancora umidi. Possiamo indossarli in modo che il tessuto si plasmi addosso e si allarghi. Oppure con un ferro da stiro a vapore, andando a passare sui punti critici. Il vapore farà il suo lavoro, entrando tra le fibre e dilatandole!

Quindi, prima di buttare i jeans ristretti proviamo questi rimedi per allargarli e farli tornare come nuovi. Oppure si può provare un rimedio un po’ più drastico. Tuffarsi nella vasca da bagno indossando i jeans! E poi lasciarli asciugare addosso, camminando per casa. Ma questa soluzione meglio provarla d’estate, altrimenti il raffreddore è assicurato. Se poi non riusciamo proprio ad allargarli, proviamo a riciclarli!