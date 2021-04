Con l’arrivo della primavera aumenta la voglia di allenarsi e di eliminare la fastidiosissima pancia dell’inverno. La corsa è un’attività ideale per farlo. È a costo zero, fa bene al corpo, aiuta a bruciare calorie e stare bene. Ecco i benefici della particolare “corsa a intervalli” suggerita dalla redazione Allenamento e Fitness di ProiezionidiBorsa.

Correre per dimagrire

La corsa è ideale per bruciare calorie. L’importante è avere a fine giornata un apporto calorico negativo: le calorie che assumiamo col cibo devono essere inferiori a quelle consumate.

È dunque importante eseguire allenamenti che ci permettano di bruciare il più alto numero di calorie possibili in poco tempo. Uno dei più efficaci è l’allenamento a intervalli, che mette sotto sforzo i muscoli.

Il riscaldamento inizia con 5-7 minuti di allenamento globale. Poi segue lo stretching, ottimo alleato della corsa, che procura un fisico forte e tonico. Una corsa di 15 minuti riscalda i muscoli ed evita infortuni. Ora siamo pronti per la corsa a intervalli vera e propria.

Come eliminare la fastidiosissima pancia dell’inverno con la corsa a intervalli

La corsa a intervalli fa bruciare tante calorie in pochissimo tempo. Non bisogna superare i 15 secondi al massimo dello sprint e poi si recupera in 45 secondi con camminata lenta.

La sessione completa dura 15 minuti, dunque si devono effettuare 15 intervalli.

Dopo l’ultimo, bisogna camminare lentamente per 15 minuti. E poi riposare 1 o 2 giorni tra una sessione di allenamento e l’altra.

All’inizio è sufficiente correre a intervalli una volta alla settimana. Quando si è abituati, si può estendere la sessione a 30 minuti, facendo 20 secondi di attività e 40 secondi di recupero.

I benefici di quest’attività

Come eliminare la fastidiosissima pancia dell’inverno con la corsa a intervalli. Questa attività tonifica cosce e lato B, rafforza le ossa se praticata all’aria aperta

Consente di fare il pieno di vitamina D, che si acquisisce grazie all’esposizione ai raggi solari. Favorisce il buonumore perché stimola la produzione di endorfine, gli ormoni che favoriscono il buonumore e il benessere. Libera dalle tensioni, aiuta ad allontanare lo stress.

Offre stabilità ed equilibrio, perché il baricentro, spostato leggermente in avanti mentre si corre, aiuta ad allenare equilibrio e stabilità. Fa acquisire una maggiore consapevolezza e controllo del corpo. Nonché una migliore coordinazione. Infine, protegge il cuore: favorisce l’ossigenazione dei tessuti e contrasta il rischio di pressione alta, trigliceridi e colesterolo alto.