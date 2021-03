Tutte le donne alla moda osano con questo taglio primavera 2021, ecco come ottenere questo look a casa

Già da diversi anni ormai si è diffuso un tipo di styling ben preciso per i nostri capelli. Si tratta dell’effetto spettinato, ispirato dalle tendenze neo-grunge. Questo è in grado di donare volume dando un’idea di trascuratezza ricercata. Il taglio per eccellenza della primavera-estate di quest’anno è infatti l’hacked bob, o caschetto arruffato. Dopo la prima visita al parrucchiere però dobbiamo essere in grado di riprodurre la messa in piega per poter apprezzare il nostro taglio. Tutte le donne alla moda osano con questo taglio primavera 2021, ma poche sanno come ottenere questo look a casa. Ecco, quindi, una guida semplice per lo styling giornaliero.

Lavare e asciugare i capelli nel modo giusto

Dal momento che vogliamo ottenere un effetto spettinato, dobbiamo cercare di evitare tutti quei gesti che lisciano il capello. Quando li laviamo dovremmo evitare i balsami specifici per i capelli lisci e orientarci su quelli per i capelli mossi o ricci. In alternativa possiamo semplicemente usare una piccola quantità del nostro solito balsamo.

Quando li asciughiamo invece dobbiamo evitare l’utilizzo di pettini e spazzole. Utilizziamo le dita per districare eventuali nodi e possibilmente il diffusore. In ogni caso una cosa molto importante è asciugare i capelli nel verso contrario alla loro crescita, ossia dal basso verso l’alto. Questo contribuirà a dare volume a dei capelli lisci di natura. Se invece i nostri sono corposi e naturalmente voluminosi non abbiamo bisogno di seguire questo passaggio.

I prodotti specifici per lo styling

Una volta che abbiamo i capelli asciutti possiamo passare alla messa in piega vera e propria. A questo scopo possiamo utilizzare una mousse per capelli mossi o ricci. La quantità consigliata è sempre una noce di prodotto. Infatti, esagerare potrebbe rendere i capelli secchi e visibilmente trattati in eccesso.

Fatto questo, cerchiamo di modellare diverse ciocche con le mani, ma possiamo anche decidere di ricorrere nuovamente al diffusore. Per far durare il nostro look più a lungo possiamo anche utilizzare della lacca. Se non abbiamo ancora raggiunto il volume desiderato, possiamo usarla buttando la testa verso il basso e spruzzandola su tutti i capelli.

Se preferiamo non spendere così tanto tempo per la messa in piega, possiamo ricorrere alla polvere per lo styling. Lascerà i capelli modellati senza far intuire l’uso di alcun prodotto. È probabile però che sarà necessario qualche ritocco durante la giornata.

Tutte le donne alla moda osano con questo taglio primavera 2021, ecco però spiegato come ottenere questo look a casa. Quindi stavolta possiamo essere belle e alla moda anche risparmiando.

