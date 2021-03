Siamo entrati ormai nella primavera. Per molti è sempre uno dei migliori periodi dell’anno. Ma c’è una parte di popolazione sempre più in crescita che vorrebbe evitare questa stagione. Stiamo parlando delle persone che soffrono di allergia ai pollini. Certo ora che per la pandemia c’è l’obbligo di tenere la mascherina quando si esce la situazione è migliorata. Questa infatti impedisce di respirare, oltre al virus, anche gli allergeni. Ma sicuramente il luogo in cui chi è allergico si sente più sicuro è la propria abitazione. Oggi vedremo però che c’è un dettaglio a cui magari non si pensa che può far crollare questa sicurezza. Scopriremo infatti che nessuno ci pensa ma è questa la causa per cui il polline entra dentro casa.

Oltre alle solite precauzioni

Sappiamo già che se rientriamo in casa dobbiamo avere delle accortezze. Lavarci le mani e il viso soprattutto concentrandosi su barba e sopracciglia. Pulire o mettere da parte i vestiti che abbiamo indossato. Tutte pratiche corrette per non iniziare a starnutire in casa. Ma attenzione vediamo insieme che nessuno ci pensa ma è questa la causa per cui il polline entra dentro casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

C’è infatti una fonte enorme di polline che può vanificare tutto. Stiamo parlando proprio dei nostri animali domestici. Ovviamente se si tratta di un cane o di un gatto che può uscire di casa. Il nostro amico a quattro zampe sappiamo che può rotolarsi sull’erba, tra le piante. Per questo e per le caratteristiche del suo pelo si riempie di polline.

Cosa si può fare

Certamente non si può portare alla toletta ogni volta che si porta fuori di casa. È pericoloso per lui. Dobbiamo allora continuare a fornire l’allergia anche dentro casa? Non se adottiamo delle semplici abitudini. Prima di tutte quella di spazzolarlo prima di rientrare in casa. Più lo facciamo meno peli perderà, meno polline si disperde nell’abitazione. Possiamo anche utilizzare un panno umido per pulirlo dal polline. Basta anche leggere questo articolo per conoscere altre modalità per lavare il cane dentro casa.