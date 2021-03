L’inverno non è un grande amico della pelle. E la primavera potrebbe metterla dura prova. e quindi necessario darle un occhio di riguardo, per mantenere una pelle sana e giovane. Ecco di cosa ha bisogno la pelle dopo i mesi invernali con l’arrivo della primavera.

Pelle secca disidratata

Con il freddo invernale la pelle tende a seccarsi e la poca umidità nell’aria la porta disidratarsi. Oltretutto, ciò non è valido solo per la pelle esposta di viso e mani. Anche la pelle a contatto con capi che non favoriscono la circolazione o che irritano con lo sfregamento può ricevere un danno. Pensiamo ad esempio ai collant o ai maglioni in lana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ecco di cosa ha bisogno la pelle dopo i mesi invernali e con l’arrivo della primavera. Le creme

Al centro della strategia per la reidratazione della pelle ci sono sicuramente le creme. Queste devono essere profondamente nutrienti, favorendo la conservazione per lo strato lipidico della nostra pelle. E però importante che queste siano creme il più naturale possibile. Andiamo quindi a leggere la lista degli ingredienti e evitiamo le creme con ingredienti petrolchimici. Prima di applicare una qualsiasi crema però bisogna compiere due passaggi fondamentali.

La pulizia

Permettere la pelle nelle condizioni di assorbire il più possibile i nutrienti della crema che abbiamo scelto, dobbiamo liberarla dalle cellule morte e delle impurità. E quindi importante detergere accuratamente la pelle con dell’acqua tiepida, così da aprire i pori. Per disfarci delle cellule morte possiamo infine fare un leggero scrub. Ricordiamoci di usare sempre prodotti il più naturale possibile.

Protezione

Le ore di sole stanno aumentando, ma la pelle non è più abituata ai suoi raggi. Impariamo quindi ad applicare un leggero strato di crema solare ogni volta che usciamo. Ciò farà anche da scudo contro l’invecchiamento della pelle.

Alimentazione

Ultimo ma non ultimo, parliamo dell’alimentazione. Una dieta bilanciata infatti porta immensi giovamenti anche alla pelle. In particolare, la quantità d’acqua che ingeriamo aiuta la reidratazione della pelle. Per integrare possiamo anche pensare di ingerire vitamine del gruppo omega 3, 6, 9, Vitamina E e B. Ecco quindi di cosa ha bisogno la pelle dopo i mesi invernali eccolo arrivo della primavera.