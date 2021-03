La siepe caratterizza da sempre il giardino di tutte le più belle ville. Oltre a essere una pianta estremamente decorativa, la siepe è perfetta per ricavare la giusta privacy nello spazio che circonda l’abitazione. Ne esistono davvero tante specie e varietà, che differiscono nel colore o nella lucentezza della foglia e nell’essere fitte o meno.

Sono tanti, purtroppo, anche i problemi che possono colpire queste piante. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende passare alla rassegna le malattie principali. Ad esempio, essa intende spiegare perché la siepe perde le foglie o cambia colore e come curarla con questi semplici accorgimenti.

Basta osservare le foglie

I maggiori problemi della siepe hanno la loro manifestazione in foglie che ingialliscono, diventano opache o cadono. Se, osservando la siepe, è possibile notare foglie ingrigite e quasi opache, molto spesso la causa è parassitaria. In realtà si tratta di un fungo, neanche troppo pericoloso.

Spesso le foglie arrivano anche a colorarsi di bronzo, diventando quasi metallizzate alla luce del sole. In questo caso, basterà acquistare un prodotto apposito per combattere i funghi da siepe, solitamente acquistabile in negozi d’agricoltura e giardinaggio ben forniti.

Solitamente, questi prodotti vanno vaporizzati sulle foglie secondo certe tempistiche. Oltre alla variazione del colore della foglia, in questi casi è spesso abbondante la perdita del fogliame. Non bisogna temere, dopo il trattamento le foglie ricresceranno sane e fitte. Ecco perché la siepe perde le foglie o cambia colore e come curarla.

Foglie gialle

Se le foglie sono gialle, molto probabilmente c’è troppo calcare nell’acqua utilizzata per annaffiare la siepe. In questi casi meglio ripristinare gli elementi nutritivi del terreno, con particolare attenzione al ferro.

Macchie sul fusto

Se la pianta presenta macchie sul fusto e un fungo grigio dietro le foglie, il problema è sempre un parassita, ma di una specie diversa.

Esso è il cylindrocladium buxicola, che è possibile combattere con un prodotto apposito. In tutti i casi d’infezione da parassita, è sempre la prevenzione a fare la differenza.

Consigliamo di trattare la siepe con un prodotto antifungineo di protezione, nel mese di aprile.

Bruciature sulle foglie

Se la siepe presenta come piccole bruciature sulle foglie, bisognerebbe agire con un prodotto a forte prevalenza di rame.